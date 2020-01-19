Не приходя в сознание после нападения, скончался сооснователь группы "Ляпис Трубецкой"

19 января ушел из жизни один из основателей популярной группы "Ляпис Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на сообщение продюсера группы.
Владыко скончался в возрасте 45 лет не приходя в сознание.
Артист провел в коме более шести месяцев.
Известно, что 6 июня 2019 года Владыко был ограблен и избит в Минске. Об этом рассказали сами музыканты на своей странице в Facebook. Коллеги сообщили, что музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому:
"6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме".
Примечательный факт, 19 января экс-вокалист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отметил свое 48-летие.
Руслан "Пан" Владыко был одним из основателей белорусской группы "Ляпис Трубецкой". После распада коллектива, в 2014 году он стал гитаристом коллектива Trubetskoy.