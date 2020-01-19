Не приходя в сознание после нападения, скончался сооснователь группы "Ляпис Трубецкой"

Владыко скончался в возрасте 45 лет не приходя в сознание.

Артист провел в коме более шести месяцев.

Известно, что 6 июня 2019 года Владыко был ограблен и избит в Минске. Об этом рассказали сами музыканты на своей странице в Facebook. Коллеги сообщили, что музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому:

"6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме".

Примечательный факт, 19 января экс-вокалист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отметил свое 48-летие.