Мелбардис в Сигулде взял второе "золото" в этом сезоне

Для Мелбардиса это вторая победа в этом сезоне.

Двойка Мелбардиса в обоих стартах с 4,99 секундами была восьмой, но по итогу заездов она заняла второе и первое место.

Первый заезд латвийская двойка совершила за 50,26 секунд, уступив на две сотых немцу Симону Фрайдли. Во втором заезде латыши с 50,27 секундами стали самыми быстрыми, отвоевав у противников шесть сотых секунды.

Таким образом Фрайдли проиграл победителям всего 0,04 секунды, а российский боб Ростислава Гайтукевича, оставшийся на третьей позиции, отстал на 0,22 секунды.

В соревнованиях приняли участие 18 экипажей.

Напомним, из-за проблем со здоровьем олимпийский чемпион Оскар Мелбардис пропустил прошлый сезон, и потому начал возвращение в спорт с участия в Кубке Европы, который на ступень ниже Кубка мира.

После этапа в Сигулде останутся соревнования в Игльсе, где пройдет финальный этап по бобслею для двоек и ещё два этапа по бобслею для четвёрок.