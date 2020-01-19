Вс, 19.01.2020
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Мелбардис в Сигулде взял второе "золото" в этом сезоне

Оскар Мелбардис

ФОТО: EPA/LETA

Двойка олимпийского чемпиона, бобслеиста Оскара Мелбардиса с разгоняющим Интарсом Дабисом в воскресенье, 19 января, осталась непревзойденной на этапе Кубка Европы в Сигулде.

Для Мелбардиса это вторая победа в этом сезоне.

Двойка Мелбардиса в обоих стартах с 4,99 секундами была восьмой, но по итогу заездов она заняла второе и первое место. 

Первый заезд латвийская двойка совершила за 50,26 секунд, уступив на две сотых немцу Симону Фрайдли. Во втором заезде латыши с 50,27 секундами стали самыми быстрыми, отвоевав у противников шесть сотых секунды. 

Таким образом Фрайдли проиграл победителям всего 0,04 секунды, а российский боб Ростислава Гайтукевича, оставшийся на третьей позиции, отстал на 0,22 секунды.

В соревнованиях приняли участие 18 экипажей.

Напомним, из-за проблем со здоровьем олимпийский чемпион Оскар Мелбардис пропустил прошлый сезон, и потому начал возвращение в спорт с участия в Кубке Европы, который на ступень ниже Кубка мира. 

После этапа в Сигулде останутся соревнования в Игльсе, где пройдет финальный этап по бобслею для двоек и ещё два этапа по бобслею для четвёрок. 

Галерея: Латыши на трассе в Игльсе 

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