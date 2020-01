Богослужение, пляж и роскошное джакузи в Лос-Анджелесе: как звезды отметили Крещение

С Крещением православные! Именно сегодня я хочу познакомить вас с Алиной @nazarovaa.lina Этой красавице 20 лет и она уже два года работает в палате милосердия с самыми сложными детками, которые не двигаются и очень слабы. Вот они- герои нашего времени! Я не смогла сдержать слез, когда увидела её. Слез радости и гордости! Я всегда приношу цветы героиням, трудящимся в этих палатах и всегда кланяюсь им со словами благодарности. #мывсеразные #но #мывсевместе Не жалейте лайков и добрых слов!

