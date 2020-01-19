Космические силы США показали новую форму. Над ними начали смеяться

На фото, размещенном в "Твиттере", был показан летний камуфляж для лесной местности, после чего интернет-сообщество разразилось бурной критикой, мол, от кого это они собираются прятаться в таком виде в открытом космосе?

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm — JRehling (@JRehling) 18 января 2020 г.

Я понимаю, это трудно осознать, - пишет JRehling, но слева картинка новой формы, а справа - отрытого космоса. Внимательно сравните и найдите разницу".

В ответ руководство Космических сил попыталось объяснить, что лишь "использует имеющуюся в армии и ВВС форму" и таким образом "экономит на разработке и пошиве новой". Кроме того, военные указывают на то, что бойцы космических сил на земле не должны особо отличаться от товарищей по оружию из других видов войск.

USSF is utilizing current Army/Air Force uniforms, saving costs of designing/producing a new one.



Members will look like their joint counterparts they’ll be working with, on the ground. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) 18 января 2020 г.

Впрочем, с таким же успехом военные могли разговаривать с пустотой открытого космоса: поток критики в соцсетях не ослабевал.

How many trees are you expecting to find in space — James Felton (@JimMFelton) 18 января 2020 г.

"И сколько деревьев вы собираетесь отыскать в космосе?", - язвительно вопрошает Джеймс Фелтон.

In space, no one can hear you be ridiculous. https://t.co/ZFJd6ofD41 — Craig Mazin (@clmazin) 18 января 2020 г.

"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", - вторит ему Крейг Мэйзин.

Really disappointed with the green.



Surely a pattern like this would have given more camouflage in space. https://t.co/A1eAJkSk1e pic.twitter.com/7lUGAyRqTD — Richard Chambers (@newschambers) 18 января 2020 г.

"Зеленый цвет, какое разочарование, - пишет в "Твиттере" Ричард Чэймберс. - Вот какой должна быть настоящая маскировка в космосе!"

О создании новых Космических сил Дональд Трамп объявил на военной базе под Вашингтоном в декабре прошлого года.

Тогда он сказал, что Космические войска предназначены для сдерживания агрессии на новейшем театре военных действий.

Впрочем, новый вид вооруженных сил, созданных под крылом ВВС, вовсе не предназначен для отправки космического десанта на орбиту.

Скорее, в его задачу входит защита сотен американских спутников связи и наблюдения.

По словам командующего ВВС США Барбары Барретт, в составе космических сил будет около 16 тыс. военных и гражданских лиц.