Riga Street Food собрал около 8000 посетителей: смотрите фото - ищите себя!
Фестиваль уличной еды Riga Street Food Festival в воскресенье в Старой Риге собрал около 8000 посетителей, половина из которых - иностранные туристы.
Самами необычными блюдами, которые имели возможность попробовать гости фестиваля, стали бобровый хвост и огромный тунец.
Дети с удовольствием жарили блины на сковородках. Некоторые блюда готовили на костре.
О настроении на фестивале позаботились уличные музыканты
В мероприятии приняли участие рестораны Aqua Luna, Centrālais Gastro tirgus, Čarlstons, Entresol, Ferma, Garage, Hercogs, Kolonāde. Mūsu stāsti…, Koya, Osta, OZO restorāns, Stage 22, Steiku haoss, St. Petrus, Tinto, Valmiermuižas alus.
Riga Street Food Festival в этом году прошел уже в четвертый раз.