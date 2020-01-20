Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января 2020 года

Василиса Володина не только популярная российская телеведущая, но и астролог с большим опытом и багажом знаний. Ее советы для всех знаков Зодиака на эту неделю помогут каждому достичь своих целей и преодолеть все трудности.
Овен
Конец января для Овнов будет крайне удачным в финансовом плане. Это значит, что на выходных можно будет совершить давно задуманные покупки.
Энергетические законы успеха помогут Овнам притягивать к себе больше денег и удачи, и не только в периоды трат, но и на работе и в бизнесе.
Жизнь будет бить ключом: в этот период можно встретитьсвою половинку, найти новых друзей или просто ощутить удовольствие от всего происходящего вокруг.
Телец
Тельцам в самом начале недели стоит остерегаться бессмысленных расходов. Это может привести к проблемам. В середине недели у звезд и планет начнется энергетический подъем.
С пятницы по воскресенье мир для Тельцов станет поистине волшебным. У них будет выбор - провести время с близкими или посвятить его делам.
Близнецы
Близнецы - самый обаятельный и харизматичный знак Зодиака. Точнее, один из тех знаков, которым не сложно произвести на окружающих хорошее первое впечатление.
На этой неделе звезды и планеты усилят обаяние Близнецов многократно, что можно использовать для поиска своей половинки или успешного прохождения собеседований.
Мир словно начнет крутиться вокруг Близнецов. Если захочется сбежать от этого - можно побыть в уединении, заняться самоанализом или духовными практиками.
Рак
На этой неделе первые пару дней могут быть крайне негативными в плане энергетики.
Звезды и планеты хотят, чтобы Раки не становились дополнительным источником отрицательных эмоций для себя и своего ближайшего окружения.
Оптимизм и вера в себя - два важнейших компонента счастья с 20 по 26 января.
Лев
Основные проблемы ожидают Львов на работе. По этой причине стоит ожидать выходных, ведь уже в пятницу энергетика звезд и планет произведет благоприятную перестройку.
Созидательное поведение ночных светил даст Львам шанс на успех в любви и в делах.
Можно будет сменить обстановку, заняться шопингом, устроить встречу друзей или поехать в другой город.
Дева
Девам придется на этой неделе встретиться с некоторыми неурядицами, но это не будет критичным для их успеха в любви или в работе и делах. Начать неделю стоит с перестановки мебели по правилам фэн-шуй. Это поможет решить многие проблемы с настроением, усилить энергетические потоки.
В конце недели Дев ожидают непредвиденные изменения, спровоцировать которые может их собственная неосторожность, а также конфликты с окружающими.
Нужно относиться ко всему спокойнее.
Весы
У каждого из знаков Зодиака есть свои ужасные привычки. На этой неделе звезды и планеты могут сделать так, что плохие привычки Весов вернутся. Нужно тщательнее следить за своими желаниями и быть последовательными в делах, не нарушая правила.
На первый план выйдет предельная осторожность. Если не рисковать, то в целом эти семь дней могут стать достаточно продуктивными и спокойными.
Стоит сосредоточиться на получении новых знаний, обучении, повышении квалификации.
Скорпион
Скорпионов часто относят к знакам Зодиака, которые не прощают обиды. Так и есть, но эта злопамятность проявляется в них не всегда и по-разному. На этой неделе она может вернуться к ним с новой силой. Из-за этого
главный совет для Скорпионов заключается в поиске позитива. Не стоит фокусироваться на плохом. Это будет удивительно продуктивный, но нестабильный период времени.
Стрелец
Чтобы эта неделя была максимально благоприятной, Стрельцам стоит начать ее с уборки. Если дома будет порядок, то будет порядок и в голове, и в душе. Также люди этого знака обретут больше удачи и смогут насладиться каждым моментом своей жизни. Дома можно будет устраивать встречи друзей, либо заниматься работой.
Большой успех ждет фрилансеров, которые трудятся в родных стенах, а также домохозяек, которые смогут найти себе полезное увлечение.
Козерог
Грядущая неделя для Козерогов будет довольно непредсказуемой. Но в этом хаосе можно будет обрести успех. Для этого необходимо верить в себя и продолжать двигаться к мечте сквозь препятствия.
Желательно не раскрывать своих карт окружающим и тем более врагам. Глотком свежего воздуха для Козерогов станет новая любовь или увлечение.
Водолей
Водолеи - одни из самых конфликтных и грубых знаков Зодиака. Порой их не переплюнуть никому. 20 и 21 января данная сторона характера этих людей может выйти на поверхность.
Это значит, что пришло время немного сбавить обороты и перестать обвинять всех вокруг в своих проблемах и неудачах.
Необходимо взять на себя всю ответственность, а также адекватно анализировать входящие потоки информации. Также стоит быть чуточку активнее физически, чтобы лучше себя чувствовать, особенно на выходных.
Рыбы
Рыбам понадобится защита от энергетических вампиров в конце недели, потому что 24, 25 и 26 января расположение звезд станет весьма неблагоприятным и, возможно, спровоцирует рост числа недоброжелателей.
В целом неделя будет достаточно продуктивной, если Рыбы смогут победить свое равнодушие. Не стоит верить слухам, которые могут распускать враги.
Многие проблемы решатся сами собой, так что не стоит принимать помощь от неприятных людей, влезать в долги, давать обещания. Расслабиться поможет умеренный шопинг.