Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января 2020 года

Овен

Конец января для Овнов будет крайне удачным в финансовом плане. Это значит, что на выходных можно будет совершить давно задуманные покупки.

Энергетические законы успеха помогут Овнам притягивать к себе больше денег и удачи, и не только в периоды трат, но и на работе и в бизнесе.

Жизнь будет бить ключом: в этот период можно встретитьсвою половинку, найти новых друзей или просто ощутить удовольствие от всего происходящего вокруг.

Телец

Тельцам в самом начале недели стоит остерегаться бессмысленных расходов. Это может привести к проблемам. В середине недели у звезд и планет начнется энергетический подъем.

С пятницы по воскресенье мир для Тельцов станет поистине волшебным. У них будет выбор - провести время с близкими или посвятить его делам.

Близнецы

Близнецы - самый обаятельный и харизматичный знак Зодиака. Точнее, один из тех знаков, которым не сложно произвести на окружающих хорошее первое впечатление.

На этой неделе звезды и планеты усилят обаяние Близнецов многократно, что можно использовать для поиска своей половинки или успешного прохождения собеседований.

Мир словно начнет крутиться вокруг Близнецов. Если захочется сбежать от этого - можно побыть в уединении, заняться самоанализом или духовными практиками.

Рак

На этой неделе первые пару дней могут быть крайне негативными в плане энергетики.

Звезды и планеты хотят, чтобы Раки не становились дополнительным источником отрицательных эмоций для себя и своего ближайшего окружения.

Оптимизм и вера в себя - два важнейших компонента счастья с 20 по 26 января.

Лев

Основные проблемы ожидают Львов на работе. По этой причине стоит ожидать выходных, ведь уже в пятницу энергетика звезд и планет произведет благоприятную перестройку.

Созидательное поведение ночных светил даст Львам шанс на успех в любви и в делах.

Можно будет сменить обстановку, заняться шопингом, устроить встречу друзей или поехать в другой город.

Дева

Девам придется на этой неделе встретиться с некоторыми неурядицами, но это не будет критичным для их успеха в любви или в работе и делах. Начать неделю стоит с перестановки мебели по правилам фэн-шуй. Это поможет решить многие проблемы с настроением, усилить энергетические потоки.

В конце недели Дев ожидают непредвиденные изменения, спровоцировать которые может их собственная неосторожность, а также конфликты с окружающими.

Нужно относиться ко всему спокойнее.

Весы

У каждого из знаков Зодиака есть свои ужасные привычки. На этой неделе звезды и планеты могут сделать так, что плохие привычки Весов вернутся. Нужно тщательнее следить за своими желаниями и быть последовательными в делах, не нарушая правила.