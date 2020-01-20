Осторожно! Местами обледенели дороги

Утром в понедельник в Курземе обледенение местами затрудняет езды по главным и региональным автодорогам страны, сообщает агентство LETA.
Так, движение осложнено на участке Лиепайского шоссе Аннениеки-Салдус и участке Вентспилсского шоссе Тукумс-Вентспилс. Обледенение образовалось и на участках дорог Гулбене-Плявиняс и Гулбене-Смилтене.
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Добеле, Лиепаи, Мадоны, Тукумса и Вентспилса.
Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия езды, в работе по содержанию дорог участвует 31 единица спецетхники Latvijas valsts ceļi.