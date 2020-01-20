Пн, 20.01.2020
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Осторожно! Местами обледенели дороги

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Утром в понедельник в Курземе обледенение местами затрудняет езды по главным и региональным автодорогам страны, сообщает агентство LETA.

Так, движение осложнено на участке Лиепайского шоссе Аннениеки-Салдус и участке Вентспилсского шоссе Тукумс-Вентспилс. Обледенение образовалось и на участках дорог Гулбене-Плявиняс и Гулбене-Смилтене.

На региональных автодорогах движение осложнено в округе Добеле, Лиепаи, Мадоны, Тукумса и Вентспилса.

Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия езды, в работе по содержанию дорог участвует 31 единица спецетхники Latvijas valsts ceļi.

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