Осторожно! Местами обледенели дороги

Так, движение осложнено на участке Лиепайского шоссе Аннениеки-Салдус и участке Вентспилсского шоссе Тукумс-Вентспилс. Обледенение образовалось и на участках дорог Гулбене-Плявиняс и Гулбене-Смилтене.