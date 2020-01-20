Температура воды в океанах достигла рекордно высокого уровня

В исследовании, опубликованном в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences, говорится, что в 2019 году температура океанов была на 0,075 градуса по Цельсию выше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годами.

Это означает, что океаны, которые абсорбируют почти все парниковые газы, создаваемые человеком, в среднем приняли на 228 секстиллионов (228 000 000 000 000 000 000 000) джоулей тепла больше среднего уровня. Для сравнения - энергия, созданная при взрыве атомной бомбы в Хиросиме, составляла всего около 63 000 000 000 000 джоулей.

"Количества теплоты, которую мы доставили в океаны в течение последних 25 лет, равно взрывам 3,6 миллиардов атомных бомб в Хиросиме. Это единственное объяснение тому, почему температура воды в океанах повышается", - сказал главный автор исследования Лицзинь Чен.

Чтобы проанализировать температурные колебания океанов, Чен с командой исследователей использовал все доступные данные, полученные с помощью ряда устройств. Все измерения были сделаны между поверхностью океана и глубиной в 2000 метров.

Данные, полученные в период времени с 1987 по 2019 год, были сравнены с датами с 1955 по 1986 год. Оказалось, что температура воды в океанах в последнее время повысилась на 450% по сравнению с ранним периодом.

Океаны очень хорошо показывают эффект изменения климата, так как они абсорбируют большую часть от лишнего тепла в атмосфере. Эффект глобального потепления уже выражается в экстремальных погодных условиях и повышении уровня океана.