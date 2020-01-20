В Китае констатированы 139 новых случаев заболевания неизвестным вирусом

В Китае продолжает распространяться неизвестный вирус, в конце недели подтверждены 139 новых случаев заболевания, пишет Dpa.
В Ухане, который считается эпицентром вспышки, в конце недели констатировано 136 новых случаев заболевания, а также третий случай смерти пациента.
Инфкция достигла Пекина, где констатированы два случая заболевания. Еще один случай зафиксирован в Шэньчжэнь недалеко от Гонконга.
Все трое инфицированных в Пекине и Шэньчжэне посещали Ухань.
До этого из 198 заболевших трое умерли, а 25 выздоровели.
Также констатированы три случая заболевания в Таиланде и Японии. Все пациенты перед госпитализацией посещали Ухань.