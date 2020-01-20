LTV7: Латвии нужны врачи-гериатры, но студенты не хотят на них учиться

548 тысяч 799 человек - это последние доступные данные о числе пенсионеров Центрального статистического управления. Это информация на конец третьего квартала прошлого года. Почти 600 тысяч человек, для которых существует целое направление медицины - гериатрия. Совсем как педиатры заботятся о детском организме, гериатры - о тех, кому за 65.

Правда, если педиатров в Латвии под три сотни, сертифицированных гериатров - 8. Практикующих — пятеро. И ещё 7 резидентов. Большинство из них работают в Риге в Клинике геронтологии Восточной больницы.

"Здесь люди, у которых множество болезней, исходя из этого — много лекарств. И не нужны умные подходы, понимая, что как лечить. Совместимость лекарств, и чтобы не было такого количества таблеток, при котором на еду в желудке места не хватает", - отметил руководитель Клиники геронтологии Восточной Больницы Янис Залькалнс.

Врач говорит — почти всегда с проблемами стареющего организма справляются и семейные врачи. Но не всегда.

Сегодня попасть к гериатру на приём можно либо за деньги, либо из стационара — в случае острой необходимости. А также по направлению семейного врача, но в Минздраве, например, призывают тщательно оценить, не может ли сам семейный врач справиться с этой проблемой. Есть ещё одна категория пациентов — репрессированные.

Но среди будущих врачей – это не самая популярная специальность. Хотя обучают гериатрии, например, в Университете Страдиня. В прошлом году учиться в резидентуре по этой специальности не было ни одного желающего. И сейчас два вакантных места пустуют.

Может молодым специалистам не кажется интересным заниматься со старыми людьми. Это очень терпеливая работа, требует много внимания и знаний.

Специальность — непопулярная, признают и в Минздраве. Поэтому развитие этого направления в медицине здесь видят скорее интегрированным в общую систему ухода. Говорят, если семейный врач не может справиться с какой-либо проблемой сам, у него всегда есть команда сестёр и врачей, которые могут, например, посещать пациента на дому.

"В этом году мы планируем развивать так называемые кровати ухода. Они будут расположены в местных стационарах и стационарах более низкого уровня.

У людей старше 65 лет периоды выздоравливания могут быть более долгие. И им больше нужна не диагностика, а именно уход и реабилитация. То есть интенсивного лечения происходить не будет. Это для тех случаев, когда лечиться амбулаторно пациент ещё не может", - пояснила глава отдела качества лечения Минздрав Санита Янка.