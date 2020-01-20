В Риге в пожаре погибли два человека

За прошедшие сутки в Латвии произошло 16 пожаров, в одном из них погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Вчера в 20.18 пожарные получили вызов на пожар в одном из садовых домиков в Риге. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время тушения в постройке были найдены останки двух человек.
В Риге вчера зарегистрировано три пожара, еще два произошли в других городах, в регионах - 11 пожаров.
С начала года в стране зарегистрировано 257 пожаров, в том числе два пожара прошлогодней травы. В пожарах пострадали 15 человек, погибли четыре человека.