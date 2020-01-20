Пн, 20.01.2020
Не хочу говорить, что я - результат последствий аварии, результат чего-то ужасного. Нужно думать о потенциале и возможностях, например, стать спортсменкой, а не жить только в проблемах. Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка

В Риге в пожаре погибли два человека

Пожарные. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии произошло 16 пожаров, в одном из них погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вчера в 20.18 пожарные получили вызов на пожар в одном из садовых домиков в Риге. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время тушения в постройке были найдены останки двух человек.

В Риге вчера зарегистрировано три пожара, еще два произошли в других городах, в регионах - 11 пожаров.

С начала года в стране зарегистрировано 257 пожаров, в том числе два пожара прошлогодней травы. В пожарах пострадали 15 человек, погибли четыре человека.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ