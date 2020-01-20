Больше всего риску бедности подвержены одинокие пенсионеры

Риску бедности, хоть и меньшему, подвержены также семьи с детьми.

В прошлом году риску бедности были подвержены 26% семей с одним взрослым и детьми и 17% многодетных семей.

Порог риска бедности в месяц составил 409 евро для домохозяйства из одного человека и 860 евро для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми.