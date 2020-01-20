Пн, 20.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

Больше всего риску бедности подвержены одинокие пенсионеры

Пенсионеры. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Одинокие пожилые люди старше 65 лет наиболее подвержены риску бедности. В 2018 году почти 75% всех пенсионеров были подвержены риску бедности, и по сравнению с 2017 годом доля таких пожилых людей увеличилась, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

Риску бедности, хоть и меньшему, подвержены также семьи с детьми.

В прошлом году риску бедности были подвержены 26% семей с одним взрослым и детьми и 17% многодетных семей. 

Порог риска бедности в месяц составил 409 евро для домохозяйства из одного человека и 860 евро для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми. 

В 2017 году порог риска бедности для одного человека составлял 367 евро, а для семьи с детьми - 770 евро.

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