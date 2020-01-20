Больше всего риску бедности подвержены одинокие пенсионеры

Одинокие пожилые люди старше 65 лет наиболее подвержены риску бедности. В 2018 году почти 75% всех пенсионеров были подвержены риску бедности, и по сравнению с 2017 годом доля таких пожилых людей увеличилась, пишет Neatkarīgā rīta avīze.
Риску бедности, хоть и меньшему, подвержены также семьи с детьми.
В прошлом году риску бедности были подвержены 26% семей с одним взрослым и детьми и 17% многодетных семей.
Порог риска бедности в месяц составил 409 евро для домохозяйства из одного человека и 860 евро для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми.
В 2017 году порог риска бедности для одного человека составлял 367 евро, а для семьи с детьми - 770 евро.