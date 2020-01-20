15-летняя Коко Гауфф выбила Уильямс в первом раунде Australian Open

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 15-летняя американка Коко Гауфф переиграла свою соотечественницу 39-летнюю Винус Уильямс. Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счётом 7:6 (6:3), 6:2.

По ходу матча Гауфф, которая занимает 66-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Уильямс (55 WTA) семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк.

15-летняя теннисистка призналась, что была в шоке, когда узнала, что в первом раунде ей предстоит матч с Винус. Тем не менее, Гауфф отметила, что в Австралии очень хорошая публика, которая поддерживала и скандировала её имя.

Гауфф и Винус Уильямс встречались во второй раз и оба раза сильнее оказывалась юная теннисистка. В первый раз она обыграла старшую из сестёр Уильямс в первом раунде Уимблдона-2019.

Добавим также, что Гауфф - самая молодая участница Australian Open-2020. Для 15-летней теннисистки это шестой победный матч на турнирах "Большого шлема". Во втором раунде Australian Open она сыграет с румынкой Сораной Кырстей, которая на старте турнира обыграла чешку Барбору Стрыцову.