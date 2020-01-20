"Повар Путина" займется сирийской нефтью и газом

В конце 2019 года парламент Сирии принял законы о заключении договоров с двумя российскими компаниями. Предмет договора - разработка трех блоков газовых и нефтяных месторождений, общей площадь не менее чем 12 тыс. квадратных километров. Внушительны и запасы газа - три четверти триллиона кубометров.

Компания "Велада" учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. Она была сотрудником компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую также связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и переехала в США. В интервью "Новой газете" Трофимова рассказала, что ее роль в компании была номинальной - по просьбе бухгалтерии "Конкорд менеджмент и консалтинг", оформила компанию на себя. Когда Трофимова уволилась и уехала, ее место заняла студентка Дарья Барановская. На вопросы "Новой газеты" девушка не ответила.

Вторая компания - "Меркурий", по информации"Новой газеты", в течение трех лет с 2015 года, обеспечивала питанием российскую армию на Дальнем Востоке. О связи "Меркурия" с Пригожиным в прошлом году сообщил канал "настоящее время". Тогда власти Сирии заявили, что работают с "Меркурием" уже два года, т.е с 2017.

"Новая газета" предполагает, что "Велада" и "Меркурий" - лишь часть компаний Пригожина, которые участвуют в проекте в Сирии. По оценкам "Новой газеты", ежемесячно компании Пригожина получают в Сирии ресурсов порядка на 20 миллионов долларов.

Пресс-службе компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" "Новой газете" указала что "Велада"и "Меркурий" не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что Пригожин ведет бизнес и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также расследования журналистов и аналитических центров позволили связать имя Пригожина с российской частной военной компанией "Вагнер", которая занимается реализацией государственных планов и защитой интересов России во многих местах, таких как Сирия и ряд африканских стран.