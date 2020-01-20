Тайсон Фьюри: "Усик - никто. Зачем мне с ним драться?"

"Усика нет в моих планах. Он ноунейм и наш бой никого не интересует. Этот бой не принесёт никаких денег. Зачем мне с ним драться? Он маленький тяжеловес, который плохо говорит по-английски. Мне нужны большие бои и этот - не из их числа", - заявил Фьюри.