Тайсон Фьюри: "Усик - никто. Зачем мне с ним драться?"

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил о том, что не желает выходить на ринг против украинцы Александра Усика. Его слова приводит BoxingNews24.
"Усика нет в моих планах. Он ноунейм и наш бой никого не интересует. Этот бой не принесёт никаких денег. Зачем мне с ним драться? Он маленький тяжеловес, который плохо говорит по-английски. Мне нужны большие бои и этот - не из их числа", - заявил Фьюри.
Британец отметил, что, возможно, в Украине Усик - большая звезда, но в Великобритании и США мало кого интересует "какой-то украинский боксёр".
Напомним, что свой следующий бой 31-летний Тайсон Фьюри проведёт 22 февраля против американца Деонтея Уайлдер - это будет бой-реванш. В первый раз поединок завершился вничью.
Фьюри за время своей карьеры одержал 29 побед (20 нокаутом) в 30 поединках. Что касается Усика, то украинец - непобеждённый боксёр. В его активе 17 побед (14 нокаутом) на профессиональном ринге. Осенью 2019-го Усик дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чезза Уизерспуна.