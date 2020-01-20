Шнуров связал гибель людей в Перми с расхищением бюджета

Артист опубликовал очередное остросоциальное стихотворение, в котором связал трагическое событие в Перми с "прогнившей системой" и "крысами в бюджете".

Шнуров указал, что власти часто дают красивые обещания, но люди продолжают гибнуть. Он подчеркнул, что в России человеческая жизнь ничего не стоит.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

Трубы, как система все прогнили.

Крысы норы под бюджет прорыв,

Добавляли в свою речь ванили,

И случился им обещанный прорыв.

Прорвало и вновь погибли люди,

Жизнь у нас дешевле чем кино.

Музыкант отметил, что представители власти винят в проблемах Запад и Украину, хотя Россия находится в "нищей нише".

По докладам и событиям судя,

Запад и хохлы всему виной.

Конституцию мы быстро перепишем,

Ну а перед этим поскорбим.

И рванем из нашей нищей ниши,

В будущее полное любви.