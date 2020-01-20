Шнуров связал гибель людей в Перми с расхищением бюджета

В понедельник, 20 января, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице разместил стихотворение, посвященное гибели людей в пермском хостеле из-за прорыва трубы с кипятком.
Артист опубликовал очередное остросоциальное стихотворение, в котором связал трагическое событие в Перми с "прогнившей системой" и "крысами в бюджете".
Шнуров указал, что власти часто дают красивые обещания, но люди продолжают гибнуть. Он подчеркнул, что в России человеческая жизнь ничего не стоит.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
Трубы, как система все прогнили.
Крысы норы под бюджет прорыв,
Добавляли в свою речь ванили,
И случился им обещанный прорыв.
Прорвало и вновь погибли люди,
Жизнь у нас дешевле чем кино.
Музыкант отметил, что представители власти винят в проблемах Запад и Украину, хотя Россия находится в "нищей нише".
По докладам и событиям судя,
Запад и хохлы всему виной.
Конституцию мы быстро перепишем,
Ну а перед этим поскорбим.
И рванем из нашей нищей ниши,
В будущее полное любви.
Напомним, Русский TVNET писал о трагедии в Перми, которая унесла пять жизней. Люди погибли в результате прорыва трубы, еще несколько человек находятся в больнице с ожогами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Трубы, как система все прогнили. Крысы норы под бюджет прорыв, Добавляли в свою речь ванили, И случился им обещанный прорыв. Прорвало и вновь погибли люди, Жизнь у нас дешевле чем кино. По докладам и событиям судя, Запад и хохлы всему виной. Конституцию мы быстро перепишем, Ну а перед этим поскорбим. И рванем из нашей нищей ниши, В будущее полное любви.