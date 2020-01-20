Пн, 20.01.2020
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Шнуров связал гибель людей в Перми с расхищением бюджета

Сергей Шнуров

ФОТО: http://instagram.com/shnurovs

В понедельник, 20 января, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице разместил стихотворение, посвященное гибели людей в пермском хостеле из-за прорыва трубы с кипятком. 

Артист опубликовал очередное остросоциальное стихотворение, в котором связал трагическое событие в Перми с "прогнившей системой" и "крысами в бюджете". 

Шнуров указал, что власти часто дают красивые обещания, но люди продолжают гибнуть. Он подчеркнул, что в России человеческая жизнь ничего не стоит. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

Трубы, как система все прогнили.

Крысы норы под бюджет прорыв,

Добавляли в свою речь ванили,

И случился им обещанный прорыв.

Прорвало и вновь погибли люди,

Жизнь у нас дешевле чем кино.

Музыкант отметил, что представители власти винят в проблемах Запад и Украину, хотя Россия находится в "нищей нише".  

По докладам и событиям судя,

Запад и хохлы всему виной.

Конституцию мы быстро перепишем,

Ну а перед этим поскорбим.

И рванем из нашей нищей ниши,

В будущее полное любви.

Напомним, Русский TVNET писал о трагедии в Перми, которая унесла пять жизней. Люди погибли в результате прорыва трубы, еще несколько человек находятся в больнице с ожогами.

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