Стоянович отправлен в отставку. Новым тренером сборной Латвии по футболу стал Дайнис Казакевич

Правление ЛФФ приняло решение прервать отношения с уже экс-главным тренером сборной Славишей Стояновичем. Контракт 38-летнего Казакевича с главной сборной страны рассчитан на 3 года.

Кроме того, ЛФФ начала поиски нового спортивного директора и тренера сборной Латвии U-21. Ранее эти посты совмещал именно Казакевич.

Напомним, что в начале января издание Sporta Avīze сообщало о том, что дни Стояновича у руля сборной сочтены, так как ЛФФ пытается найти способы, как сэкономить средства. Стоянович, который возглавил сборную в марте 2019-го года, каждый месяц получал 11 000 евро, а начиная с 2020-го года его оклад вырос ещё на три тысячи. При этом в Латвии Стояновичу также оплачивают проживание.

Учитывая, что увольнение Стояновича произошло досрочно, скорее всего, ему будет выплачена компенсация в размере 150 000 евро.

Несмотря на слабую игру латвийской сборной в прошедшем квалификационном цикле чемпионата Европы 2020-го года, Стоянович всё же смог достичь некоторых положительных результатов. Под его руководством состав сборной немного "посвежел" - в 2019 году в команде дебютировали Антоний Черномордый, Алексей Грязнов, Мартиньш Кигурс, Эрик Пунцулс, Даниэль Онтужанс, Борис Богдашкин и Арманд Петерсонс.