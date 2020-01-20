В Тукумсе восьмиклассника за пьяную езду приговорили к принудительным работам

Земгальский районный суд в Тукумсе приговорил к 80 часам принудительных работ восьмиклассника, который был пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения: в его выдохе было констатировано 1,48 промилле алкоголя, сообщает агентство LETA.
В анонимизированном решении суда указано, что ранее мальчик был осужден за кражу и употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ в общественных местах и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Кроме того, в решении указано, что осужденный парень не мотивирован учиться и получать образование, часто прогуливает школу и бесцельно проводит время с друзьями.
По характеру осужденный спокоен, позитивен, способен быть коммуникабельным. В решении указано, что обвиняемый способен вести себя сдержанно, однако часто действует безответственно.
В свою очередь мать ребенка на суде пояснила, что поведение сына после произошедшего улучшилось, у него установлен режим, кроме того, он начал посещать специалиста по зависимостям.
Принимая во внимание, что осужденный мальчик свою вину признал, суд решил приговорить его к 80 часам принудительных работ, а также установил запрет на получение водительских прав на четыре года.