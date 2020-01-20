Минземледелия: снижение ставки НДС на овощи и фрукты оправдало себя

Он напомнил, что сниженная ставка НДС была введена для уменьшения теневой экономики и увеличения сбыта местной продукции. До 1 августа 2020 года Минземледелия должно представить правительству доклад об эффективности сниженной ставки в размере 5%.

"Сниженная ставка НДС оправдала себя, потому что показатели эффективности выполнены. В течение двух лет на 6% выросло количество налогоплательщиков в отрасли. Оборот крестьян вырос на 6%", - рассказал Эглитс.

Импорт и экспорт овощей и фруктов уменьшились, и это означает, что продукция потребляется внутри страны.

По сравнению с 2017 годом в 2019 году зарплаты в отрасли выросли на 14%, составив в среднем 574 евро. Хотя первоначально предусматривалось, что влияние снижения ставки НДС на бюджет составит 6 млн евро в год, оно оказалось значительно ниже - за девять месяцев прошлого года оно составило 3,6 млн евро.

Магазинные цены на овощи и фрукты также были ниже, чем в Эстонии и Литве - цены уменьшились в среднем на 11,7%. Также увеличились оборотные средства предприятий, выращивающих овощи и фрукты.