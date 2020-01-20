Фракция НКП в Рижской думе поддерживает отстранение мэра Бурова

Так он ответил на вопрос о том, как НКП будет голосовать на предстоящем заседании думы, где по инициативе "Согласия" будет рассматриваться вопрос об отставке Бурова.

Озолс заявил, что по этому вопросу должны договориться представители НКП, "Единства", "Для развития Латвии" и национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK.

По словам Озолса, он всегда считал, что Бурову не место в кресле мэра Риги. Однако нужно еще обсудить технические последствия отставки, так как после нее в думе может начаться хаос.

Заседание думы об отставке Бурова по запросу "Согласия" должно быть созвано до 22 января.

Как пояснил Озолс, если Буров будет отстранен от должности, дальнейший созыв заседаний Рижской думы будет проходить по инициативе 20 депутатов, и вести заседание будет первый депутат, подписавшийся за его созыв. Технически руководить думой продолжит исполнительный директор Юрис Радзевич.

На вопрос, не выгоднее ли оппозиции, чтобы Буров сохранил должность мэра, потому что оппозиция может не захотеть возвращения "Согласия" к власти, Озолс ответил, что эти вопросы не связаны между собой.

В случае, если Сейм решит распустить Рижскую думу, 23 или 24 февраля может быть назначена временная администрация самоуправления, прогнозировал политик.