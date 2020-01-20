СМИ: Госпитализирована актриса Нина Русланова

СМИ сообщают, что у 74-летней артистки серьезные проблемы с сердцем. Якобы медики диагностировали у Нины Ивановны пароксизм предсердий (приступ аритмии, длящийся не более семи дней). Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением медиков.

Дочь актрисы Олеся, в разговоре с представителями СМИ, не подтвердила эту информацию. Первые слухи о госпитализации актрисы появились еще 16 января.

Актриса снялась более чем в 145 картинах. За ее плечами роли в таких картинах, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Кин-дза-дза!", "Не стреляйте в белых лебедей" и "Мой друг Иван Лапшин".