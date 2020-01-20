Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

СМИ: Госпитализирована актриса Нина Русланова

Нина Русланова

ФОТО: https://www.instagram.com/labzak952017

Советская и российская актриса Нина Русланова была доставлена в больницу. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.  

СМИ сообщают, что у 74-летней артистки серьезные проблемы с сердцем. Якобы медики диагностировали у Нины Ивановны пароксизм предсердий (приступ аритмии, длящийся не более семи дней). Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением медиков. 

Дочь актрисы Олеся, в разговоре с представителями СМИ, не подтвердила эту информацию. Первые слухи о госпитализации актрисы появились еще 16 января. 

Актриса снялась более чем в 145 картинах. За ее плечами роли в таких картинах, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Кин-дза-дза!", "Не стреляйте в белых лебедей" и "Мой друг Иван Лапшин". 

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