Путин отправил в отставку генпрокурора Чайку

В Кремле пояснили, что 68-летний Чайка, занимавший должность генпрокурора с 2006 года, будет переведен на другую должность, однако более подробную информацию не предоставили.

Причиной увольнения Чайки может стать его возраст - согласно российским законам, должность генпрокурора не может занимать человек, достигший 70-летнего возраста.

В свою очередь 44-летний Краснов сейчас занимает должность замглавы Следственного комитета.

Путин выдвинул кандидатуру Краснова на рассмотрение Совета Федерации и ожидается, что депутаты кандидатуру утверждят.

У Следственного комитета многократно были разногласия с бюро генпрокурора.

Чайка с 1999 по 2006 год занимал должность министра юстиции.

В 2015 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обвинил двух сыновей Чайки в том, что они накопили огромные богатства, получая помощь от должностных лиц, работавших в подчинении отца.

Чайка все обвинения отрицал.