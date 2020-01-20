Защитник сборной Латвии Максименко продолжит карьеру в Японии

Информация на официальном сайте "Олимпии" гласит, что Максименко решил продолжить карьеру в команде "Омия Ардия", которая выступает во вторым по силе дивизионе в Японской футбольной лиге (Джей-лиге).

29-летний Максименко в Японии ещё должен пройти медицинское обследование, после которого он будет официально представлен в качестве нового игрока команды.

Напомним, что Максименко присоединился к "Олимпии" в июле 2018-го года. С тех пор латвийский защитник за словенский клуб провёл 52 матча, в которых забил два мяча. В прошлом году Максименко помог команде одержать победу в Кубке Словении.

На счету футболиста 51 матч за сборную Латвии, в которых он отметился одним точным ударом. Свой первый матч за главную команду страны Максименко провёл в феврале 2013-го.