Пн, 20.01.2020
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Защитник сборной Латвии Максименко продолжит карьеру в Японии

Виталий Максименко

ФОТО: www.lff.lv

Защитник сборной Латвии по футболу Виталий Максименко по обоюдной договорённости покинул словенский клуб "Олимпия" и продолжит карьеру в Японии. Об этом на своей официальной странице сообщает клуб из Любляны.

Информация на официальном сайте "Олимпии" гласит, что Максименко решил продолжить карьеру в команде "Омия Ардия", которая выступает во вторым по силе дивизионе в Японской футбольной лиге (Джей-лиге). 

29-летний Максименко в Японии ещё должен пройти медицинское обследование, после которого он будет официально представлен в качестве нового игрока команды.

Напомним, что Максименко присоединился к "Олимпии" в июле 2018-го года. С тех пор латвийский защитник за словенский клуб провёл 52 матча, в которых забил два мяча. В прошлом году Максименко помог команде одержать победу в Кубке Словении.

На счету футболиста 51 матч за сборную Латвии, в которых он отметился одним точным ударом. Свой первый матч за главную команду страны Максименко провёл в феврале 2013-го.

"Омия Ардия" в прошлом сезоне заняла третье место во втором дивизионе Джей-лиги, получив возможность сражаться в стыковых матчах за место в сильнейшем дивизионе. Уже в первом раунде "Омия Ардия" потерпела поражение, поэтому команда осталась в Джей-лиге 2.

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