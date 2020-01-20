Защитник сборной Латвии Максименко продолжит карьеру в Японии

Защитник сборной Латвии по футболу Виталий Максименко по обоюдной договорённости покинул словенский клуб "Олимпия" и продолжит карьеру в Японии. Об этом на своей официальной странице сообщает клуб из Любляны.
Информация на официальном сайте "Олимпии" гласит, что Максименко решил продолжить карьеру в команде "Омия Ардия", которая выступает во вторым по силе дивизионе в Японской футбольной лиге (Джей-лиге).
29-летний Максименко в Японии ещё должен пройти медицинское обследование, после которого он будет официально представлен в качестве нового игрока команды.
Напомним, что Максименко присоединился к "Олимпии" в июле 2018-го года. С тех пор латвийский защитник за словенский клуб провёл 52 матча, в которых забил два мяча. В прошлом году Максименко помог команде одержать победу в Кубке Словении.
На счету футболиста 51 матч за сборную Латвии, в которых он отметился одним точным ударом. Свой первый матч за главную команду страны Максименко провёл в феврале 2013-го.
"Омия Ардия" в прошлом сезоне заняла третье место во втором дивизионе Джей-лиги, получив возможность сражаться в стыковых матчах за место в сильнейшем дивизионе. Уже в первом раунде "Омия Ардия" потерпела поражение, поэтому команда осталась в Джей-лиге 2.
Olimpija je sporazumno prekinila pogodbo z branilcem Vitalijsem Maksimenkom. Latvijski reprezentant bo kariero nadaljeval pri japonskem drugoligašu Omiyi Ardiji, kjer ga pred podpisom pogodbe čaka še zdravniški pregled. Hvala in srečno, Maksi! / Paldies un veiksmi!