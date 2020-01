Защитник сборной Латвии Максименко продолжит карьеру в Японии

Olimpija je sporazumno prekinila pogodbo z branilcem Vitalijsem Maksimenkom.⁣⁣ ⁣⁣ Latvijski reprezentant bo kariero nadaljeval pri japonskem drugoligašu Omiyi Ardiji, kjer ga pred podpisom pogodbe čaka še zdravniški pregled. ⁣⁣ Hvala in srečno, Maksi! / Paldies un veiksmi!

A post shared by NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) on Jan 20, 2020 at 3:26am PST