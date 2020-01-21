Стало известно, сколько будут стоить билеты на следующий бой Бриедиса

В среду, 22 января, в продажу поступят билеты на финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в которой латвийский боксёр Майрис Бриедис сразится с кубинцем Юньером Дортикосом.
Напомним, что финал Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг) состоится 21 марта в "Арена Рига".
Организаторы суперсерии сообщили, что билеты поступят в продажу 22 января. Цены на финальный поединок - от 29 до 119 евро.
Билеты можно будет приобрести в кассах и на сайте bilesuserviss.lv, а также на официальном сайте WBSS - WorldBoxingSuperSeries.com.
Добавим, что Майрис Бриедис на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. Дортикос - победил 24 раза (22 нокаутом) и также потерпел одно поражение. Ожидается, что Бриедис и Дортикос сразятся за принадлежащий кубинцу пояс IBF, а также титул чемпиона Всемирной боксёрской суперсерии.