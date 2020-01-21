Стало известно, сколько будут стоить билеты на следующий бой Бриедиса

Напомним, что финал Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг) состоится 21 марта в "Арена Рига".

Организаторы суперсерии сообщили, что билеты поступят в продажу 22 января. Цены на финальный поединок - от 29 до 119 евро.

Билеты можно будет приобрести в кассах и на сайте bilesuserviss.lv, а также на официальном сайте WBSS - WorldBoxingSuperSeries.com.