Китай начинает борьбу с пластиком

В Китае приняли новую программу по борьбе с пластиком. Это касается производства, продажи и использования. К 2020 году пластиковые трубочки запретят во всей стране, приборы - в ресторанах крупных городов. Позднее всего запрет коснется продажи еды на вынос - в 2025 году.

Также к концу этого года из большинства супермаркетов исчезнут тонкие полиэтиленовые мешочки, но в малых городах их можно использовать до 2022 года, где-то вплоть до 2025. Интересно, что к концу 2025 года почта должна будет придумать другой вариант упаковки - пластиковую использовать будет нельзя.

Тонкие одноразовые пакеты окажутся вне закона в большинстве магазинов крупных городов к концу 2020 года, а в маленьких городах их еще будут использовать до 2022-го, а то и 2025 года. Также к концу 2025 года отелям нельзя будет использовать одноразовый пластик, а почте — пластиковую упаковку посылок, сообщает "Медуза".

Согласно исследованию журнала Science от 2015 года, 28% пластикового мусора, который попадает в мировой океан, скорее всего, приходятся на Китай. Каждый год в океан попадает порядка 8 миллионов тонн пластиковых изделий, через свалки и полигоны, которые находятся рядом с берегом. Год назад Китай перестал ввозить перерабатываемый пластик из других стран - это делалось в течение 30 лет. Только за 2016 год к 67 миллионам тонн мусора, произведенного в Китае, импорт ситуацию усугубил - прибавилось еще чуть больше восьми миллионов.

Китай также намерен внедрять программы по переработке пластика, бороться с одноразовыми изделиями из пластика.