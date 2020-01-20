Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что представителями главы РФ при рассмотрении законопроекта стану сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

По сообщениям анонимных источников, законопроект рассмотрят на экстренном заседании Совета Госдумы во вторник, 21 января.

Как сообщалось, среди предложенных президентом РФ поправок — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.