Видео: на Лиепайском шоссе был замечен лихач на грузовике

На этих видео, которые были опубликованы в группе Sadursme.lv, можно видеть, как грузовое авто обгоняет транспортное средство очевидца, и еле-еле избегает встречи с едущей на встречу машиной.

Наверно, в этот момент должна включиться хотя бы щепотка инстинкта самосохранения, но опасные маневры продолжились.