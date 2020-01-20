Видео: на Лиепайском шоссе был замечен лихач на грузовике

20 января с утра на дороге А9 или Лиепайском шоссе возле Пиенавы был замечен некий особенно нетерпеливый водитель "фуры", который несмотря на особенности своего транспортного средства, управлял им слишком резко, нарушая правила дорожного движения.
На этих видео, которые были опубликованы в группе Sadursme.lv, можно видеть, как грузовое авто обгоняет транспортное средство очевидца, и еле-еле избегает встречи с едущей на встречу машиной.
Наверно, в этот момент должна включиться хотя бы щепотка инстинкта самосохранения, но опасные маневры продолжились.
До конца причины подобных необдуманных маневров неизвестны. Может быть, нужно было придерживаться графика, а может какие-то личные обстоятельства, однако это не оправдывает дальнейший стиль езды, в том числе очень медленный обгон, пересечение сплошной линии и долгое прибывание на встречной.