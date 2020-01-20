В отрасли общественного питания будет введена сниженная ставка НДС

Он напомнил, что ассоциация работала над этими вопросами более двух лет. Разработанный совместно с министерствами экономики, финансов и Службой государственных доходов (СГД) план по борьбе с теневой экономикой предусматривает полный вывод отрасли общественного питания из "серого сектора" через заключение генерального соглашения и введение сниженной ставки НДС.