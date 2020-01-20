В отрасли общественного питания будет введена сниженная ставка НДС

Латвийское общество ресторанов (ЛОР) и Латвийская ассоциация ресторанов подписали с Министерством финансов договор о заключении генерального соглашения в отрасли и снижении ставки НДС с 21% до 12%, сообщил агентству LETA президент ЛОР Янис Ензис.
Он напомнил, что ассоциация работала над этими вопросами более двух лет. Разработанный совместно с министерствами экономики, финансов и Службой государственных доходов (СГД) план по борьбе с теневой экономикой предусматривает полный вывод отрасли общественного питания из "серого сектора" через заключение генерального соглашения и введение сниженной ставки НДС.
Генеральное соглашение должны подписать предприятия, оборот которых составляет по крайней мере 50% от общего оборота отрасли, и тогда Минфин направит на утверждение предложение о сниженной ставке НДС.
По словам Ензиса, на данный момент генеральное соглашение готовы подписать предприятия, чей оборот составляет 30-35% от оборота отрасли. Соглашение с Минфином предусматривает увеличение количества рабочих часов и увеличение минимальной часовой ставки в 34 профессиях, связанных с отраслью общественного питания, повышение социальных гарантий, укрепление безопасности труда, повышение квалификации. Оно будет способствовать повышению зарплат работников отрасли, а государство получит дополнительные налоговые поступления.