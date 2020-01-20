Мурниеце: теперь нам нужно строить баррикады против фейковых новостей

По ее словам, сегодня вся Рига "пахнет дымом баррикад и свободой". Мурниеце выразила надежду, что костры в этот день будут зажигаться еще многие годы. "Самое главное, чтобы эти костры никогда не выгорели в нашем сознании", - сказала спикер.