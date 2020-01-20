Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Почему Путин так торопится

ФОТО: SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции. В первом чтении его рассмотрят уже на этой неделе. Почему это происходит так быстро?
  • Юрий Чайка покинул пост Генпрокурора России. На его должность Путин предложил назначить зампредседателя Следственного комитета Игоря Краснова.
  • В Украину прибыл официальный представитель Ирана. Киев собирается обсудить передачу "черных ящиков" Боинга, сбитого над Тегераном 8 января.
  • Более 10 человек были задержаны во время шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 11 лет назад. Акция была согласована.

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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