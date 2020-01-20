Почему Путин так торопится

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции. В первом чтении его рассмотрят уже на этой неделе. Почему это происходит так быстро?
- Юрий Чайка покинул пост Генпрокурора России. На его должность Путин предложил назначить зампредседателя Следственного комитета Игоря Краснова.
- В Украину прибыл официальный представитель Ирана. Киев собирается обсудить передачу "черных ящиков" Боинга, сбитого над Тегераном 8 января.
- Более 10 человек были задержаны во время шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 11 лет назад. Акция была согласована.
Видео: ГЛАВНОЕ | 20.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.