В Лиепае на автобусной остановке был задержан мужчина, который избивал женщину

В конце прошлой недели на одной из автобусных остановок в Лиепае был задержан мужчина, который ударил женщину. Об этом сообщает представитель Аналитического отдела полиции самоуправления Лиепаи Каспар Варпиньш.
В субботу около 22.00 муниципальная полиция получила информацию, что на автобусной остановке по адресу улица Гризупес некий мужчина бьёт женщину. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели мужчину, который применяет физическую силу против женщины: пинал, толкал и бил кулаками.
Мужчина 1983 года был задержан и доставлен в участок полиции. В свою очередь пострадавшая была передана медикам.