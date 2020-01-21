Популярный в Риге "жигулёнок" уже 16 лет катается без техосмотра

Зрители программы Bez Tabu отмечают, что транспортное средство регулярно замечают в Риге в окрестностях улицы Вишкю. Жители также знают, где он находится и указали программе на гаражи, у которых "жигулёнок" периодически припаркован.

На "жигулёнке" ездит некий господин по прозвищу Пигмей.

Neticēsiet, bet tas notiek šorīt Rīgā! pic.twitter.com/PDEKFRoNNl — Mārtiņš Stirāns (@mStirans) May 3, 2019

Жители района спокойны: "Он собирает весь металлолом, который многие выкидывают из квартир. Думе нужно бы подумать о том, чтобы выдать ему другого "коня". Если ему не будет на чём собирать, тогда будет мусорка.

Представитель CSDD Иева Берзиня программе пояснила: "Согласно законодательству, если транспортное средство три года не было на техосмотре, его исключают из регистра. Также и это траснпортное средство исключено из регистра, на нём нельзя участвовать в дорожном движении. За это полагается штраф".

За езду без пригодного техосмотра полагается штраф в размере до 120 евро, как и за участие в дорожном движении без OCTA.