Популярный в Риге "жигулёнок" уже 16 лет катается без техосмотра

Заржавевший "жигулёнок" заметил не один рижанин. Чаще всего машину можно видеть на окраине города - там, где находятся несколько пунктов по сбору металлолома. Согласно информации базы данных CSDD, последние "Жигули" посещали техосмотр 16 лет назад, сообщает программа Bez Tabu.
Зрители программы Bez Tabu отмечают, что транспортное средство регулярно замечают в Риге в окрестностях улицы Вишкю. Жители также знают, где он находится и указали программе на гаражи, у которых "жигулёнок" периодически припаркован.
На "жигулёнке" ездит некий господин по прозвищу Пигмей.
Neticēsiet, bet tas notiek šorīt Rīgā! pic.twitter.com/PDEKFRoNNl— Mārtiņš Stirāns (@mStirans) May 3, 2019
Жители района спокойны: "Он собирает весь металлолом, который многие выкидывают из квартир. Думе нужно бы подумать о том, чтобы выдать ему другого "коня". Если ему не будет на чём собирать, тогда будет мусорка.
Представитель CSDD Иева Берзиня программе пояснила: "Согласно законодательству, если транспортное средство три года не было на техосмотре, его исключают из регистра. Также и это траснпортное средство исключено из регистра, на нём нельзя участвовать в дорожном движении. За это полагается штраф".
За езду без пригодного техосмотра полагается штраф в размере до 120 евро, как и за участие в дорожном движении без OCTA.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu