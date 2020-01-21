Глава МВД: если место шефа Госполиции передают по наследству, в чем мотивация работать?

"Я никоим образом не хочу подвергать сомнению профессионализм работников полиции, но мне кажется ненормальной ситуация, когда высокие должности передаются в наследство. Почему на должность начальника Госполиции не может претендовать человек, который когда-то служил в полиции, а позже получил более высокую квалификацию и стал судьей или прокурором?" - сказал Гиргенс.

По его мнению, укоренившийся порядок надо менять, и такая работа ведется.

Как сообщалось, коалиция отклонила предложение Гиргенса о том, чтобы выбирать начальника Госполиции в конкурсном порядке. По словам Гиргенса, на данный момент лучше всего на должность подошли бы два кандидата - начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.

"Мы остановимся на ограниченном круге кандидатов, и я попытаюсь найти лучшего. Я не говорю, что эти кандидаты плохие, но хотелось бы определить профессиональные требования, например, в управлении персоналом, умении упорядочивать внутренние ресурсы, планировать бюджет и т.д. Нехорошо, если должность руководителя учреждения является наследуемой. В чем же тогда мотивация работать?" - сказал Гиргенс.