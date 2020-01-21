Известно, какие предприятия арендуют новый офисный центр Origo One

"Команде LETA и TVNET, состоящей из более чем 200 человек, сдана в аренду значительная площадь – 2000 квадратных метров. Арендаторы осознают эксклюзивные преимущества и технологические возможности офисов класса А. Мы гордимся тем, что можем обеспечить прекрасную рабочую среду, которую можно легко приспособить к специфике работы предприятия, кроме того, функциональность офисов дополняется соблюдением стандартов устойчивости здания. Origo One является подходящим местом для предприятий, которые ценят устойчивое качество, заботятся об обеспечении сотрудникам здоровой рабочей среды и об удобствах, которые получают посетители от расположения офиса в самом центре Риги", - указал Будлевскис.

Уже сейчас известно, что в офисном центре Origo One совсем скоро начнут деятельность предприятие франшизной сети розничной торговли Narvesen Baltija, международная компания по инвестициям в недвижимость Hili Properties, национальное информационное агентство LETA и держатель новостных порталов TVNET. Также переговоры о заключении договора ведутся с ведущей в мире компанией по услугам, связанным с недвижимостью, и управлению инвестициями Colliers International. Управляет сделками по аренде в проекте Origo One эксклюзивный агент – команда Colliers International.

Уже сообщалось, что для расширения т/ц Origo LCM начал строительство нового здания на прилегающем земельном участке в Риге, на ул. Сатеклес, 2b. В конце февраля – начале марта 2020 года откроется расширенная часть т/ц Origo, а открытие бизнес-центра планируется в феврале. LCM строит новое здание по стандартам BREEAM, чтобы оно было устойчивым, энергоэффективным, дружественным для окружающей среды и работников. На первых трех этажах здания разместится торговый центр, а на 4-6-м этажах на площади 11500 м2 – деловой центр Origo One. Вместе с расширением здания для безопасности участников дорожного движения LCM также перестраивает транспортное соединение улиц Элизабетес и Сатеклес, тем самым повышая безопасность транспортных потоков и увеличивая уровень комфорта всех участников дорожного движения (особенно пешеходов и велосипедистов) на одном из самых загруженных перекрестков Риги. Реконструкция т/ц "Origo" продлится до осени 2020 года, и в это время здание А будет закрыто.