Экс-супруга Абрамовича и греческий миллиардер наконец сыграли свадьбу
Бывшая супруга одного из богатейших людей России Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу. Торжество обошлось им в 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Как известно, пара оформила отношения еще в октябре прошлого года, но отпраздновать это событие молодожены решили только сейчас. Свадьба состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.
В числе приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон, супермодель Карли Клосс
и многие другие знаменитости.
Ксения Собчак на своей странице в Instagram поздравила супругов и опубликовала их свадебное фото.
Напомним, греческий миллиардер Ставрос Ниархос сделал Жуковой предложение в начале лета прошлого года. Помолвку пара отпраздновала в Нью-Йорке, отметив также и день рождения Даши.
Ранее Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. В 2005 году она познакомилась с российским миллирдером, а уже через несколько лет они официально стали мужем и женой.
В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года Дарья вновь стала мамой - на свет появилась дочка Лея. Супруги прожили вместе десять лет.
В 2017 году Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе. Они договорились о совместном воспитании сына и дочери и продолжении работы в качестве сооснователей московского музея современного искусства "Гараж" и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге. Нынешний избранник Жуковой Ставрос Ниархос - наследник судостроительной компании Stavros Niarchos.