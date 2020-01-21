Экс-супруга Абрамовича и греческий миллиардер наконец сыграли свадьбу

Как известно, пара оформила отношения еще в октябре прошлого года, но отпраздновать это событие молодожены решили только сейчас. Свадьба состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

В числе приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон, супермодель Карли Клосс

и многие другие знаменитости.

Ксения Собчак на своей странице в Instagram поздравила супругов и опубликовала их свадебное фото.

Напомним, греческий миллиардер Ставрос Ниархос сделал Жуковой предложение в начале лета прошлого года. Помолвку пара отпраздновала в Нью-Йорке, отметив также и день рождения Даши.

Ранее Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. В 2005 году она познакомилась с российским миллирдером, а уже через несколько лет они официально стали мужем и женой.

В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года Дарья вновь стала мамой - на свет появилась дочка Лея. Супруги прожили вместе десять лет.