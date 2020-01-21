Вт, 21.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Экс-супруга Абрамовича и греческий миллиардер наконец сыграли свадьбу
Фото

Даша Жукова

ФОТО: Pavel Golovkin/AP/Scanpix

Бывшая супруга одного из богатейших людей России Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу. Торжество обошлось им в 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Как известно, пара оформила отношения еще в октябре прошлого года, но отпраздновать это событие молодожены решили только сейчас. Свадьба состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

В числе приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон, супермодель Карли Клосс

и многие другие знаменитости.

Ксения Собчак на своей странице в Instagram поздравила супругов и опубликовала их свадебное фото.

Напомним, греческий миллиардер Ставрос Ниархос сделал Жуковой предложение в начале лета прошлого года. Помолвку пара отпраздновала в Нью-Йорке, отметив также и день рождения Даши.

Ранее Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. В 2005 году она познакомилась с российским миллирдером, а уже через несколько лет они официально стали мужем и женой.

В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года Дарья вновь стала мамой - на свет появилась дочка Лея. Супруги прожили вместе десять лет.

В 2017 году Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе. Они договорились о совместном воспитании сына и дочери и продолжении работы в качестве сооснователей московского музея современного искусства "Гараж" и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге. Нынешний избранник Жуковой Ставрос Ниархос - наследник судостроительной компании Stavros Niarchos.

 

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