"Его гнобят": "Зенит" отдал Кокорина в худшую команду России

Российский футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе нападающего Александра Кокорина из санкт-петербургского "Зенита". Об этом написал официальный сайт команды.
28-летний футболист будет выступать за сочинцев до конца сезона-2019/2020 на правах аренды.
Напомним, что Кокорин пропустил первую часть сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в самый разгар чемпионата России. Этой зимой Кокорин тренировался с "Зенитом" и отправился на сборы в Катар, где забил первый гол питерцев в 2020-м году.
Позже Кокорин забил ещё раз - через себя от перекладины, но уже на тренировке. Социальные сети "Зенита" как-будто специально показывали всем, что Кокорин готов к возвращению в большой футбол.
Завершаем вечернюю тренировку ✂️ pic.twitter.com/cHTeDHz8c5— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 19, 2020
В начале января Кокориным интересовался нидерландский "Фейеноорд", который тренирует бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат. Вариант с продажей Кокорина в Нидерланды отмёл генеральный директор питерцев Александр Медведев, который заявил, что "Зенит" не продаёт ведущих игроков. Тоже самое Медведев говорил в сентябре 2019-го про вариант аренды в "Сочи".
Теперь Кокорин, видимо, должен стать ведущим игроком футбольного клуба "Сочи", который занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.
"Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его гнобят. Повезло с начальством" - написал известный российский комментатор Василий Уткин в своём Telegram-канале.
Добавим, что "Зенит" регулярно отправляет футболистов в аренду в "Сочи". Ранее из Санкт-Петербурга в этом направлении отправились Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.
Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020