"Его гнобят": "Зенит" отдал Кокорина в худшую команду России

28-летний футболист будет выступать за сочинцев до конца сезона-2019/2020 на правах аренды.

Напомним, что Кокорин пропустил первую часть сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в самый разгар чемпионата России. Этой зимой Кокорин тренировался с "Зенитом" и отправился на сборы в Катар, где забил первый гол питерцев в 2020-м году.

Позже Кокорин забил ещё раз - через себя от перекладины, но уже на тренировке. Социальные сети "Зенита" как-будто специально показывали всем, что Кокорин готов к возвращению в большой футбол.

В начале января Кокориным интересовался нидерландский "Фейеноорд", который тренирует бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат. Вариант с продажей Кокорина в Нидерланды отмёл генеральный директор питерцев Александр Медведев, который заявил, что "Зенит" не продаёт ведущих игроков. Тоже самое Медведев говорил в сентябре 2019-го про вариант аренды в "Сочи".

Теперь Кокорин, видимо, должен стать ведущим игроком футбольного клуба "Сочи", который занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.

"Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его гнобят. Повезло с начальством" - написал известный российский комментатор Василий Уткин в своём Telegram-канале.

Добавим, что "Зенит" регулярно отправляет футболистов в аренду в "Сочи". Ранее из Санкт-Петербурга в этом направлении отправились Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.