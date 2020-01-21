Видео: в Старой Риге задержали возможных кокаинщиков

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) в субботу ночью задержали двух мужчин. Они признались полицейским, что нюхали кокаин, сообщила представитель RPP Ласма Грейдане.
В 3:21 сотрудники Центра видеонаблюдения RPP заметили трех мужчин на улице Вецпилсетас. Один из них достал из кармана полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета, который насыпал в трубочку и передал стоящему рядом. Мужчина вдохнул белый порошок, после чего передал следующему.
Информацию передали ближайшему патрулю. Прибывшим на место полицейским мужчины рассказали, что нюхали кокаин. Двоих из них доставили в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий.
Видео: как мужчины нюхали, вероятно, кокаин прямо в центре города