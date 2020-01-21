Раймонд Вейонис стал президентом Латвийского баскетбольного союза

На собрании членов ЛБС за кандидатуру Вейониса свои голоса отдали 34 человека, а его конкурентка экс-баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота получила 11 голосов. Вейонис будет исполнять обязанности президента ЛБС следующие 4 года.

Отметим, что для того, чтобы стать президентом ЛБС нужно было получить как минимум 26 голосов из 50 членов собрания. Добавим также, что третий кандидат на эту должность Каспар Ципрус незадолго до голосования отказался от участия и призвал голосовать за Вейониса.

Вейониса перед голосованием поддержали также латвийские игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Анджей Пасечник и Давис Бертанс, игрок сборной Латвии Янис Стрелниекс, а также многочисленные латвийские баскетбольные клубы и спортшколы.