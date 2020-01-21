Иранский политик объявил награду в три миллиона долларов за смерть Трампа

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзех во вторник объявил награду в три миллиона долларов за убийство президента США Дональда Трампа, пишет иранское агентство ISNA.
По словам Хамзеха, убийство Трампа станет местью за смерть иранского генерала Касема Сулеймани.
При этом он не назвал, кто выплатит обещанную награду.
Напомним, командир Касем Сулеймани был убит по распоряжению Дональда Трампа 3 января в результате атаки американского беспилотника.
После этого Иран пообещал отомстить США.
Малоизвестный депутат Хамзех представляет в парламенте Ирана родной город Сулеймани Керман.