Отказ принца Гарри и его супруги Меган от королевских титулов и государственного финансирования снова привлек внимание к королевской семье Великобритании. В этом контексте портал TVNET предлагает помочь понять роль внешней политики монархии - аспект, который часто упускается из виду в потоке желтых новостей.

Что произошло?

В воскресенье, 18 января, британский принц Гарри и его супруга достигли с королевой Елизаветой II соглашения об отказе от монарших титулов и государственного финансирования. Соглашение означает, что

внук королевы и его жена - бывшая американская актриса Меган Маркл - прекратят использовать титул "Его/Ее Величество". Кроме того, они должны отказаться от королевских обязанностей,

в том числе и от официальных военных должностей. Соглашение также предусматривает, что пара вернет 2,4 миллиона фунтов, которые были потрачены из денег налогоплательщиков, чтобы восстановить Фрогморский коттедж.

Этот шаг был инициирован Гарри и Меган, и СМИ уже ранее сообщали, что о принятом решении пара не проинформировала ни королеву Елизавету II, ни отца Гарри Принца Чарльза. Ранее оба признались, что им трудно постоянно находиться в поле зрения СМИ и они отдалились от брата Гарри принца Уильяма.

В октябре королевская пара решила начать делопроизводство против таблоида, подав в суд из-за заголовка "Жестокие кампании".

Несмотря на то, что этот рассказ больше подошел бы для желтых новостей нашего портала, многие не знают, что

события в королевской семье имеют куда больший вес для благополучия Великобритании и ее влияния в мире, чем может показаться изначально.

Главная причина - значительная узнаваемость семьи и способность фигурировать в заголовках мировых СМИ.

ФОТО: EPA/Scanpix

Почему королевская семья - важный инструмент внешней политики Великобритании?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно объяснить термин международных отношений "мягкая власть". Это означает, что

государство посредством своей привлекательности добивается того, чтобы другие страны (или негосударственные игроки) делали то, что оно - это государство - хочет.

Других игроков привлекают особые ценности, культура и традиции, исходящие из конкретной страны, которые могут способствовать более благоприятным отношениям, прежде всего среди населения. Но что часто происходит в случае такого благоприятного отношения к большинству общества? Правительство вынуждено приспосабливаться.

Королевская семья в этом контексте - прекрасное средство этой самой "мягкой власти". Чтобы понять, о чем я говорю, остается вспомнить огромное внимание мировых СМИ, привлеченное к свадьбе Гарри и Меган 19 мая 2018 года.

Галерея: Самые красивые моменты свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Мир внимательно следил за каждой свадебной декорацией, выдержанной традицией и реакцией участников церемонии. Несмотря на то, что у увиденного на свадьбе было мало связи с обычной жизнью Великобритании, оно послужило отличным способом вызвать иллюзию о стране с некой элегантностью и сформировать позитивные ассоциации у людей в мире. Эта иллюзия элегантности способствовала наплыву туристов, которые хотели оценить увиденное на экране сами. Таким образом, Великобритания получила дополнительный доход.

Кроме того, видно, что королевская семья не пропадает из заголовков мировых новостей и после окончания больших событий. В ином случае мы бы сегодня не говорили о решении принца Гарри и Меган Маркл.

Королевская семья - своего рода рекламодатели британских товаров класса люкс на международном рынке. Часто любимые ее членами блюда, одежда и авто становятся глобальными хитами.

Как в своей статье в The New York Times указал Меттью Нич Шмит, 57% китайских потребителей признали, что наличие королевского патента - важный элемент, чтобы увеличить привлекательность произведенного в Великобритании товара. В свою очередь 27% признали, что они в выборе своего стиля воодушевляются королевой и ее семьей. Шмит ссылается на исследование профессора Варвикского университета Кина Ванга, в рамках которого он опросил потребителей из 13 городов Китая в пяти регионах.

Что такое королевский патент? В принципе,

это разрешение называться поставщиком Ее Величества или королевской семьи, и его уже несколько столетий присваивают коммерсантам и компаниям, которые постоянно обеспечивают монархов товарами и услугами.

Сейчас королевский патент присвоен примерно 800 предприятиям, и он дает им право украшать свои изделия или рекламировать услуги.

Однако не всегда королевский патент - центральный элемент в продаже товаров. Часто хватает лишь появиться с ними на различных крупных мероприятиях. Например, в 2010 году, когда официально было сообщено о помолвке принца Уильяма с Кейт Мидллтон,

будущая невеста предстала перед публикой в темно-синем платье Issa London. После чего этот наряд стал хитом как в Великобритании, так и в других странах мира.

Подобный эффект наблюдался и в 2011 году, когда Мидллтон вместе с мужем посетила Барака и Мишель Обаму.

Платье Кэтрин от Reiss тогда сразу попало на верхушку списка самых продаваемых нарядов. А как известно, умение предпринимателей больше заработать способствует экономическому росту государства и вместе с этим - его политического влияния.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в момент сообщения о помолвке. На Кэтрин синее платье Issa London ФОТО: AFP/Scanpix

В конце концов, мы не можем забывать и о колониальном наследии Великобритании. В наши дни по-прежнему существует так называемое Содружество Наций, в которое входят 53 независимых и суверенных государства, большая часть из которых находится в бывшей империи Великобритании.

В 16 из них Елизавета II по-прежнему официально глава государства, а во всех 53 - глава Содружества Наций. Нужно сказать, что этот титул формальный и не означает реального политического контроля.

Члены королевской семьи часто посещат эти страны и своим присутствием обращают внимание международных СМИ на местные проблемы.

А привлечение внимания может потенциально подключить международных игроков принять участие и помочь в разрешении конкретных вопросов.

Почему об этом нужно думать Великобритании? Потому, что

от благополучия стран Содружества блага получает и сам Лондон. У него с этими странами есть контакты в различных сферах - культуре, образовании и других.