Вт, 21.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Рейрс: правительство много сделало для "капитального ремонта" финансовой системы

Янис Рейрс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Правительство в течение года провело важную работу по "капитальному ремонту" финансового сектора, заявил министр финансов Янис Рейрс.

Он напомнил, что за год работы правительства достигнуты промежуточные показатели по всем разделам программы фондов ЕС "Развитие и занятость" на 2014-2020 годы, подготовлено два государственных бюджета, начат пересмотр налоговой системы.

По словам министра, принятые в рамках "капитального ремонта" финансового сектора поправки к законам являются одной из самых амбициозных программ в Европе в этой сфере. Они доказывают, что Латвия обязалась обеспечить стабильный и прозрачный финансовый сектор как основу для долгосрочного развития и благосостояния всех жителей.

"Латвия поддерживает борьбу с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма в масштабе всей Европы. Мы тесно сотрудничаем с международными партнерами в борьбе с финансовыми преступлениями", - заявили в Минфине.

Говоря об изменениях в налоговой системе, Рейрс уточнил, что это будет не новая налоговая реформа, а эволюция уже проведенной реформы. Изменения могут коснуться социальных взносов и дифференцированных налоговых ставок.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ