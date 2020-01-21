Рейрс: правительство много сделало для "капитального ремонта" финансовой системы

Он напомнил, что за год работы правительства достигнуты промежуточные показатели по всем разделам программы фондов ЕС "Развитие и занятость" на 2014-2020 годы, подготовлено два государственных бюджета, начат пересмотр налоговой системы.

По словам министра, принятые в рамках "капитального ремонта" финансового сектора поправки к законам являются одной из самых амбициозных программ в Европе в этой сфере. Они доказывают, что Латвия обязалась обеспечить стабильный и прозрачный финансовый сектор как основу для долгосрочного развития и благосостояния всех жителей.

"Латвия поддерживает борьбу с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма в масштабе всей Европы. Мы тесно сотрудничаем с международными партнерами в борьбе с финансовыми преступлениями", - заявили в Минфине.