В Норвегии остановлена деятельность латвийского грузоперевозчика Kreiss

Таким образом, Kreiss с 20 января не может совершать каботажные перевозки в этой стране, сказано на портале NFL.

Согласно данным Норвежской ассоциации грузовых перевозок, у трудовой инспекции Норвегии есть разногласия с Kreiss по поводу того, что предприятие водителям, которые совершают каботажные перевозки в этой стране, платит куда меньше, чем требуют правила.

По данным ассоциации, водителям Kreiss платят всего 24 норвежские кроны (2,43) евро в час, хотя минимальная зарплата для водителей грузовиков в Норвегии составляет 175,97 крон (17,81 евро) в час.

Так как Kreiss не подал инспекции требуемую информацию, инспекция решила остановить грузоперевозки предприятия на территории государства, говорится на сайте Ассоциации грузоперевозчиков Норвегии.

Председатель правления Kreiss Андрей Кузнецов указал агентству LETA, что ситуация с норвежской инспекцией образовалась из-за независимых от Kreiss обстоятельств, в частности, обострилась международная конкуренция - в странах ЕС и Европейской экономической зоны растет конкуренция между старыми и новыми странами-участницами из Восточной Европы.

Он также отметил, что крупнейшие клиенты Норвегии с целью убедиться, соответствует ли деятельность Kreiss нормам законодательства Норвегии и регулированиям коммерческих прав, ежегодно организуют и проводят аудиты независимых экспертов по поводу трудоустройства и проведения различных процессов.

"Каждый такой аудит завершался позитивно, без значительных замечаний", - указал председатель правления Kreiss.

Он указал, что сотрудникам Kreiss, которые обеспечивают оказание услуг в Норвегии, платят согласно требованиям норвежского трудового законодательства, в рабочих договорах заключены дополнительные соглашения о правилах выплаты зарплаты в Норвегии.