Для социальной защиты уволенных работников LDz создадут рабочую группу

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников.

На предприятии пояснили, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.