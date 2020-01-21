Вт, 21.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Для социальной защиты уволенных работников LDz создадут рабочую группу

Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Министр сообщения Талис Линкайтс поручил сформировать в министерстве рабочую группу по решению социальных вопросов в связи с увольнением работников Latvijas dzelzceļš (LDz), сообщила агентству LETA советник министра по коммуникации Байба Абелниеце. 

В рабочую группу войдут представители Минсообщения, LDz, Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения, Министерства благосостояния, Государственного агентства занятости и Государственной железнодорожной технической инспекции.

Рабочая группа будет следить за сокращением штатов, оценивая обоснованность и прозрачность этого процесса. 

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников. 

На предприятии пояснили, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

Сокращение численности работников планируется осуществить в несколько этапов. Процесс сокращения начат с оптимизации численности работающих в администрации предприятия.

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