Сбор подписей в поддержку референдума: за пять дней подписались менее 1% избирателей

Таким образом, примерно за пять с половиной дней за проведение референдума подписалось менее 1% от необходимого для проведения референдума числа избирателей.

Подписи собираются за передачу на народное голосование двух связанных законопроектов. За передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы подписались 1137 избирателей, а за передачу на референдум поправок к закону о самоуправлениях - 1132 избирателя, сообщает ЦИК.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек).

Как сообщалось, президент решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Президент приостановил вступление поправок в силу по запросу парламентской оппозиции. В связи с задержкой их провозглашения правящая коалиция отложила также рассмотрение в Сейме законопроекта о роспуске Рижской думы.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в Латвии открыто 358 пунктов сбора подписей, за рубежом - 41.