Таможенное управление в прошлом году изъяло 119 миллионов сигарет

Таможенное управление Службы госдоходов (СГД) в прошлом году изъяло 119 млн нелегальных сигарет, что на 27% больше, чем годом ранее, и предотвратило убытки госбюджета в размере 18 млн евро, гласит информация, поданная управлением в комиссию Сейма по публичным расходами и ревизии.
Крупнейшие объемы контрабандных сигарет были обнаружены в морских контейнерах, грузовиках и даже в автомашинах с поддельными дипломатическими номерами.
Например, 13,5 млн сигарет были обнаружены в морском контейнере из Индии, который, согласно сопроводительным документам, должен был перевозить текстильные товары.
В свою очередь 7,35 млн сигарет были обнаружены в морском контейнере, следовавшем из Объединенных Арабских Эмиратов, в котором, согласно документам, должны были находиться керамические изделия.
Также 5,1 млн сигарет Таможенное управление в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной обнаружило в двух автомобилях с поддельными дипломатическими номерами, которыми управляли граждане Монголии.
В прошлом году по факту незаконного оборота табачных изделий было начато 136 уголовных процессов, а по факту незаконного оборота алкоголя - 15 уголовных процессов. Также в целях борьбы с незаконным оборотом алкоголя было изъято около семи тонн спирта и алкогольных напитков.