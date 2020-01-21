Таможенное управление в прошлом году изъяло 119 миллионов сигарет

Крупнейшие объемы контрабандных сигарет были обнаружены в морских контейнерах, грузовиках и даже в автомашинах с поддельными дипломатическими номерами.

Например, 13,5 млн сигарет были обнаружены в морском контейнере из Индии, который, согласно сопроводительным документам, должен был перевозить текстильные товары.

В свою очередь 7,35 млн сигарет были обнаружены в морском контейнере, следовавшем из Объединенных Арабских Эмиратов, в котором, согласно документам, должны были находиться керамические изделия.

Также 5,1 млн сигарет Таможенное управление в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной обнаружило в двух автомобилях с поддельными дипломатическими номерами, которыми управляли граждане Монголии.