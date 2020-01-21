Вт, 21.01.2020
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Объявлен новый состав правительства России. В нем нет Мутко и Мединского

ФОТО: Reuters/ScanPix

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета. Правительство покинут, в частности, министр строительства Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.

Правительство покинут, в частности, вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.

Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения - Михаил Мурашко, министра спорта - Олег Матыцин, министра просвещения - Сергей Кравцов, а министра экономического развития - Максим Решетников.

Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев - он сменит Константина Носкова.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел - Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров.

Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства - Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, а министром энергетики - Александр Новак.

Таким образом, всего в правительстве появились девять новых министров. Также указом Путина сокращено число вице-премьеров- теперь их будет девять. Первым вице-премьером станет Андрей Белоусов.

Помимо него вице-премьерами будут Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров.

Полный состав нового правительства:

  • Первый вице-премьер - Андрей Белоусов
  • Вице-премьеры - Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук
  • Глава аппарата правительства - Дмитрий Григоренко
  • Министр обороны - Сергей Шойгу
  • Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
  • Министр иностранных дел - Сергей Лавров
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - Евгений Зиничев
  • Министр юстиции - Константин Чуйченко
  • Министр культуры - Ольга Любимова
  • Министр энергетики - Александр Новак
  • Министр экономического развития - Максим Решетников
  • Министр финансов - Антон Силуанов
  • Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев
  • Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
  • Министр просвещения - Сергей Кравцов
  • Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
  • Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин
  • Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов
  • Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
  • Министр транспорта - Евгений Дитрих
  • Министр спорта - Олег Матыцин
  • Министр промышленности - Денис Мантуров
  • Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев

Отставка Медведева и назначение Мишустина

Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января - президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.

Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.

Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.

В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.

Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.

В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".

Первым распоряженем нового премьера стало назначение руководителя Федеральной налоговой службы - в пятницу, 17 января, Мишустин поручил эту должность Даниилу Егорову, который с 2011 года работал его заместителем.

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