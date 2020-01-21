Объявлен новый состав правительства России. В нем нет Мутко и Мединского

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.

Правительство покинут, в частности, вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.

Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения - Михаил Мурашко, министра спорта - Олег Матыцин, министра просвещения - Сергей Кравцов, а министра экономического развития - Максим Решетников.

Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев - он сменит Константина Носкова.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел - Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров.

Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства - Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, а министром энергетики - Александр Новак.

Таким образом, всего в правительстве появились девять новых министров. Также указом Путина сокращено число вице-премьеров- теперь их будет девять. Первым вице-премьером станет Андрей Белоусов.

Помимо него вице-премьерами будут Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров.

Полный состав нового правительства:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов

Вице-премьеры - Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук

Глава аппарата правительства - Дмитрий Григоренко

Министр обороны - Сергей Шойгу

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

Министр иностранных дел - Сергей Лавров

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - Евгений Зиничев

Министр юстиции - Константин Чуйченко

Министр культуры - Ольга Любимова

Министр энергетики - Александр Новак

Министр экономического развития - Максим Решетников

Министр финансов - Антон Силуанов

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

Министр просвещения - Сергей Кравцов

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

Министр транспорта - Евгений Дитрих

Министр спорта - Олег Матыцин

Министр промышленности - Денис Мантуров

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев

Отставка Медведева и назначение Мишустина

Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января - президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.

Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.

Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.

В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.

Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.

В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".