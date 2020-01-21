Ср, 22.01.2020
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"Его нельзя узнать". Врачи рассказали о состоянии Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Итальянский нейрохирург выступил с комментариями по поводу состояния здоровья пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, пишет New Zealand Herald.

Легендарный пилот пострадал во время несчастного случая во время катания на лыжах в конце 2013 года. С того момента прошло много времени, и итальянский нейрохирург Никола Акьяри рассказал, что мускулы Шумахера частично атрофировались и ослаблены.

"Его нельзя узнать. Нам представляется человек, который очень сильно отличается от той персоны, которую мы видели на трассе многие годы. Из-за перенесенной травмы мозга у этого человека сильно нарушена структура мускул и скелете", - сказал Акьяри.

В свою очередь профессор Филиппе Менаше немецким СМИ рассказал, что в Paris Georges Pompidou была проведена операция и на сердце Шумахера. Кроме того, пилоту провели терапию стволовыми клетками.

"Впрочем, с самого начала было ясно, что никаких чудес здесь не произойдет", - рассказал Менаше.

В декабре личный врач Шумахера Кин-Франсуа Кайен рассказал, что дальнейший план реабилитации немца составлен на срок от одного до трех лет.

Скептически состояние Шумахера оценил и британский хирург Коллин Шиф.

"Судя по информации, доступной о травме Шумахера, можно сделать вывод, что он получил очень тяжелую травму головы, в результате чего его мозг больше не функционирует как у обычного человека. Чем больше времени пройдет с момента получения травмы, тем меньшая возможность дождаться улучшений. Можно довольно смело утверждать, что его ситуация не улучшится", - сказал Шиф.

За свою карьеру Шумахер стал семикратным чемпионом F-1, ему принадлежит несколько рекордов этого вида спорта, в том числе больше всего побед на отдельных этапах Grand Prix - 91.

Видео: Последнее интервью Шумахера после происшествия на лыжной трассе

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