"Его нельзя узнать". Врачи рассказали о состоянии Михаэля Шумахера

Итальянский нейрохирург выступил с комментариями по поводу состояния здоровья пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, пишет New Zealand Herald.
Легендарный пилот пострадал во время несчастного случая во время катания на лыжах в конце 2013 года. С того момента прошло много времени, и итальянский нейрохирург Никола Акьяри рассказал, что мускулы Шумахера частично атрофировались и ослаблены.
"Его нельзя узнать. Нам представляется человек, который очень сильно отличается от той персоны, которую мы видели на трассе многие годы. Из-за перенесенной травмы мозга у этого человека сильно нарушена структура мускул и скелете", - сказал Акьяри.
В свою очередь профессор Филиппе Менаше немецким СМИ рассказал, что в Paris Georges Pompidou была проведена операция и на сердце Шумахера. Кроме того, пилоту провели терапию стволовыми клетками.
"Впрочем, с самого начала было ясно, что никаких чудес здесь не произойдет", - рассказал Менаше.
В декабре личный врач Шумахера Кин-Франсуа Кайен рассказал, что дальнейший план реабилитации немца составлен на срок от одного до трех лет.
Скептически состояние Шумахера оценил и британский хирург Коллин Шиф.
"Судя по информации, доступной о травме Шумахера, можно сделать вывод, что он получил очень тяжелую травму головы, в результате чего его мозг больше не функционирует как у обычного человека. Чем больше времени пройдет с момента получения травмы, тем меньшая возможность дождаться улучшений. Можно довольно смело утверждать, что его ситуация не улучшится", - сказал Шиф.
За свою карьеру Шумахер стал семикратным чемпионом F-1, ему принадлежит несколько рекордов этого вида спорта, в том числе больше всего побед на отдельных этапах Grand Prix - 91.
Видео: Последнее интервью Шумахера после происшествия на лыжной трассе