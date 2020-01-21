"Его нельзя узнать". Врачи рассказали о состоянии Михаэля Шумахера

"Судя по информации, доступной о травме Шумахера, можно сделать вывод, что он получил очень тяжелую травму головы, в результате чего его мозг больше не функционирует как у обычного человека. Чем больше времени пройдет с момента получения травмы, тем меньшая возможность дождаться улучшений. Можно довольно смело утверждать, что его ситуация не улучшится", - сказал Шиф.