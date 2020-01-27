У рижского "Динамо" в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) всё плохо. Команда занимает последнее место во всей лиге, уступая практически по всем показателям остальным клубам.

Болельщики шокированы и расстроены, спортивные эксперты не понимают, что происходит с командой, и только главный тренер рижан Гиртс Анкипанс не унывает и после каждого ужасного поражения находит, что сказать.

Начался сезон вполне себе достойно. Сначала рижане в четвёртый раз в своей истории завоевали Кубок LDz, а затем одержали победы в первых двух матчах чемпионата (над "Спартаком" - 2:1 и "Торпедо" - 3:0). Радовались болельщики, не скрывал радости и тренер, но затем пришли три выездных матча и три поражения.

7.09 - Поражение от "Йокерита" (7:2)

"Это не был наш лучший день. Кажется, что главная причина нашего поражения - хорошая игра "Йокерита" в большинстве", - сказал Анкипанс после матча.

* В отставку отправлен тренер "Металлурга" Йозеф Яндач.

9.09 - Поражение от "Нефтехимика" (4:0)

"После поражения от Йокерита" пропала уверенность. В целом меня устраивает наша игра, но будем работать над численным большинством и игрой в меньшинстве", - прокомментировал поражение тренер "Динамо".

12.09 - Поражение от "Спартака" (5:1)

"В принципе мы играли хорошо, также как и против "Нефтехимика". Просто мы "попались" на удалениях", - сказал Анкипанс после третьего поражения подряд.

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В следующем матче, который состоялся в Риге, "Динамо" сумело прервать серию из поражений и в овертайме обыграло "Амур" (4:3). Радость, правда, была недолгой. После этого команда под управлением Анкипанса проиграла 8 матчей подряд. Давайте вспомним, что говорил Гиртс Анкипанс после некоторых из них.

18.09 - Поражение от "Локомотива" (2:3)

"Нужно было реализовывать свои моменты, но, к сожалению, это был не наш вечер".

* В отставку отправлен тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш.

23.09 - Поражение от "Северстали" (6:1)

"Ребята, мы два года строили эту команду. Этим летом вы все мне показали, что хотите попасть в состав. Сейчас каждый играет сам за себя. Чтобы заработать очки в чемпионате нужно работать на команду. Эти очки не считаются, если ты находишься в заднице. Играть будут только те, кто готов пожертвовать собой ради команды", - ругал хоккеистов Анкипанс в раздевалке.

* После этого поражения "Динамо" опустилось на последнее место в Западной конференции.

25.09 - Поражение от "Локомотива" (4:0)

"У нас есть претензии к нападающим", - заявил тренер.

* Спустя несколько дней к команде присоединились вратари Андрей Макаров и Александр Салак, а затем команду покинул нападающий Якоб Берглунд и вратарь Кристерс Гудлевскис.

* Есть претензии к нападающим и "Динамо" подписывает вратарей?

30.09 - Поражение от СКА (0:3)

"Результатом мы недовольны, но самоотдача была на очень хорошем уровне", - продолжал не унывать Анкипанс.

2.10 - Поражение от "Авангарда" (0:7)

"Убегая от шайбы нельзя никого победить", - философствовал Гиртс Анкипанс после разгрома.

* К команде присоединился защитник Оскар Бартулис. Видимо, чтобы не было претензий к нападающим?

5.10 - Поражение от ЦСКА (6:1)

"Первый период был одним из лучших в нашем исполнении за последнее время", - заявил Анкипанс на послематчевой пресс-конференции.

* Жаль, что хоккейный матч длится больше одного периода...

7.10 - Поражение от "Витязя" (1:2)

"Очень хорошая игра в нашем исполнении, хорошая борьба", - говорил Анкипанс.

* В отставку отправлен тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов.

Гиртс Анкипанс ФОТО: Kaspars Volonts, www.dinamoriga.eu

После ужасающей серии из восьми поражений рижане дома обыграли минское "Динамо" (3:2), затем на выезде проиграли "Авангарду" (4:1) и с одинаковым счётом победили на выезде "Трактор" и "Барыс" (4:3).

Неделю спустя "Динамо" снова обыграло "Трактор", но уже дома (2:0), а затем удалось взять очки в Минске (2:1). Казалось, команда начала выкарабкиваться со дна, но потом снова всё "рухнуло" и пришла серия из пяти поражений подряд.

27.10 - Поражение от "Спартака" (3:2)

"Хорошая игра, думаю, что болельщикам понравилось. Жаль, что не получилось завоевать хотя бы одно очко".

* Болельщики были в восторге. Особенно болельщики московского "Спартака".

29.10 - Поражение от "Куньлуня" (1:3)

"Игра была зрелищной и обе команды подарили зрителям хороший хоккей".

1.11 - Поражение от ХК "Сочи" (3:2)

"Будет перерыв, во время которого мы будем работать и думать, как выбраться из этой ситуации. Так больше не может продолжаться", - убедительно заявлял Гиртс Анкипанс.

* В отставку отправлен тренер "Трактора" Петерис Скудра.

3.11 - Поражение от СКА (4:3)

"Мы хотели победить. К сожалению, Дарзиньш получил травму и не играл весь третий период", - искал причину поражения Анкипанс.

* К "Динамо" наконец присоединились нападающие - Никита Сетдиков и Александр Протапович.

12.11 - Поражение от "Салават Юлаев" (1:2)

"За отношение и выполнение плана на матч могу поставить 10 баллов", - продолжал говорить тренер команды, которая тонула на дне турнирной таблицы.

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Дальше "Динамо" сумело добыть целых две победы подряд (над "Спартаком" - 3:1 и "Витязем" - 4:0), но затем наступила очередная серия из поражений - на этот раз она продлилась три матча.

17.11 - Поражение от ХК "Сочи" (1:2)

"Немного не хватило энергии. Мы оставили много сил в предыдущих матчах. Команда старалась и играла с большим желанием".

20.11 - Поражение от московского "Динамо" (3:4)

"Неприятно проигрывать таким образом, но в целом игра была очень хорошей и мы заработали очко".

* Правильно! Нужно искать положительное во всём!

22.11 - Поражение от "Витязя" (4:1)

"Мы проспали начало игры и быстро пропустили две шайбы. Не получилось продемонстрировать тот хоккей, который хотелось. Быстрый гол нас сломал и мы не смогли прийти в себя", - продолжал искать оправдание поражениям Анкипанс.

Болельщики с плакатом "Анкипанс уйди в отставку" ФОТО: Tatjana Garbuzova/Facebook

Затем "Динамо" одержало две выездные победы (над ХК "Сочи" - 3:2 и "Северсталью" - 2:1) и тут наступил настоящий ужас - серия из девяти поражений подряд!

30.11 - Поражение от СКА (3:5)

"Отличная игра. Думаю, что зрителям она понравилась. Конечно, результатом мы не можем быть довольны. Мы допускали детские ошибки".

4.12 - Поражение от "Северстали" (0:1)

"Парни сражались как львы", - хвалил своих подопечных тренер.

* К команде присоединился защитник Артур Кулда.

7.12 - Поражение от "Автомобилиста" (5:4)

"Матч в принципе мы провели хорошо. Парни подбадривали друг друга на скамейке и свою игру мы нашли, но сделали это слишком поздно".

9.12 - Поражение от "Металлурга" (5:1)

"Хорошо, что сейчас будет перерыв. Отдохнём, поработаем. Надеюсь, что основной состав снова будет в строю и мы снова сможем играть солидно", - сказал Анкипанс, который даже не подозревал, что после перерыва будет только хуже.

* К команде присоединился словацкий защитник Марек Дялога.

17.12 - Поражение от ЦСКА (1:4)

"Была очень быстрая игра с качественным соперником, который не прощает ошибок и практически их не допускает".

* Видимо, в отличие от руководства рижского "Динамо", которое упорно продолжало верить в наставника рижской команды.

* Команду покинул один из лидеров Брэндон Макмиллан.

19.12 - Поражение от "Витязя" (1:0)

"Несмотря на эпидемию с травмами, мы смогли продемонстрировать хорошее достижение. Я им удовлетворён. Мы заслуживали хотя бы очко, но не повезло", - продолжал говорить о чём-то своём Гиртс Анкипанс.

21.12 - Поражение от "Йокерита" (5:3)

"Позитивным было то, что мы продемонстрировали ту игру, которую хотели показать. Это, на мой взгляд, хороший сигнал", - продолжал верить в хорошее тренер.

26.12 - Поражение от "Металлурга" (0:2)

"Продемонстрированным качеством игры мы довольны, а результатом - нет".

* Команду покинул защитник Артур Кулда. К команде присоединился защитник Мэтью Майоне.

Мэтью Майоне (справа) ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Год удалось завершить на победной ноте, обыграв на выезде минское "Динамо" со счётом 2:0, а в первом матче 2020-го - победить дома "Барыс" (1:0). А что потом? Правильно! Серия из поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд.

6.01 - Поражение от "Йокерита" (0:7)

"К сожалению, там-сям не хватило энергии, концентрации, уверенности в собственных силах или наоборот, были слишком самоуверенны", - не мог определиться Гиртс Анкипанс.

8.01 - Поражение от "Северстали" (2:3)

"Шайба не держалась в зоне нападения, как бы нам этого хотелось" - пытался свалить вину на шайбу Гиртс Анкипанс.

12.01 - Поражение от "Салават Юлаев" (5:0)

"В команде много молодых хоккеистов, для которых это хорошая школа. Конечно, неприятно проигрывать, но чем-то нужно жертвовать".

* Видимо чем угодно, но не тренером.

14.01 - Поражение от СКА (3:0)

"Мы удовлетворены игрой, хорошо поработали. Никаких претензий к парням у меня нет. Отдача была и за это я благодарен", - говорил Анкипанс как-будто под влиянием просмотра совсем другого матча.

21.01 - Поражение от ХК "Сочи" (1:2)

"Хорошо, что мы распечатали ворота. Есть уверенность, что в следующем матче сможем идти за победой. Команда сражалась героически и я благодарен ей за работу", - сказал Анкипанс, не зная, что в следующем матче "Динамо" снова проиграет.

Возможно, вам кажется, что тренер рижского "Динамо" после каждого проигранного матча всё говорил по делу. Тогда давайте заглянем в турнирную таблицу ведь, как известно, цифры не врут:

Рижское "Динамо" имеет в своём активе 34 очка в 50 матчах . Хуже только у минского "Динамо" - 34 очка в 51 матче.

. Хуже только у минского "Динамо" - 34 очка в 51 матче. "Динамо" забросило меньше всех шайб в текущем сезоне - 82.

в текущем сезоне - 82. "Динамо" потерпело больше всего поражений в основное время - 30.

в основное время - 30. Меньше всего побед в основное время у двух команд - 9 у нас и у минского "Динамо".

в основное время у двух команд - 9 у нас и у минского "Динамо". Больше нас в этом сезоне пропустили только минчане - 182. У рижан 154 пропущенные шайбы .

Председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис в эфире телеканала TV6 перед домашним матчем с ХК "Сочи" (21.01) сказал, что хоккеисты делают всё, что могут и к ним нет особых претензий. По словам Савицкиса, вопросы есть к занимаемому месту в турнирной таблице, а также к количеству набранных очков.

"Претензий конкретно к тренеру нет, но есть к тренерскому штабу. Почему не последовали какие-либо изменения? Всё не так просто. Если вы чем-то неудовлетворены, то нельзя сразу "отрубать". Нужно посмотреть, проанализировать и если не получается, то нужно подумать почему. То, что мы не совсем удовлетворены работой тренерского штаба, не значит, что они не делают то, что они могут", - сказал Юрис Савицкис.

Конечно, сейчас, когда на носу заключительный месяц регулярного чемпионата КХЛ, отправлять в отставку Анкипанса нет никакого смысла.

44-летний наставник должен довести "Динамо" до конца и полностью возложить на себя и свой тренерский штаб ответственность за проваленный сезон.