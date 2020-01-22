Общие налоговые задолженности в начале этого года составили 865 млн евро

В том числе 462,656 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 23,6% меньше, чем в начале 2019 года. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 270,876 млн евро (-6%), а долг по взносам социального страхования - 131,505 млн евро (-12,6%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 января составили 544,253 млн евро или 62,9% общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 января 2020 года признаны долги в размере 227,48 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

В свою очередь подлежащими взысканию признаны долги в размере 544,025 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 170,177 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 373,848 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 января было предоставлено по долгам в размере 41,736 млн евро.