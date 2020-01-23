"Собаке ее прадеда Есенин писал стихи": острые мемы и шутки про министра культуры РФ

Портал "Комсомольская правда" располагает некоторыми слухами, в которых говорится, что Любимова живет со своими двумя детьми в съемной квартире. Дача в элитном поселке на Николиной горе ремонтировалась всей семьей. Особых хобби у нового министра культуры нет. Женщина полностью увлечена работой.

Кинокритик и главред журнала "Искусство кино" Антон Долин выразился в положительном смысле.

"Я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишенная фанатизма и, с другой стороны, цинизма современная женщина, которая любит культуру – ну, как минимум, кино", - написал он.

Лидером по публикации мемов стал русскоязычный Twitter. Пользователи Сети стали активно шутить про снимок министра в футболке с нецензурной надписью. Кроме того, не остался без внимания и блог Любимовой в "Живом журнале". Позже стало известно, что министр его закрыла.

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w — Shumanov Ilya (@veloshum) 22 января 2020 г.

Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что ранее Любимова работала на телевидении, в том числе на канале "Культура". В 2018 году она возглавила департамент кинематографии министерства культуры. Отмечается, что именно Любимова занималась вопросами выдачи прокатных удостоверений.

Сенсацию вызвал твитт Алексея Навального:

Новая министр культуры России. Никогда ещё знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни pic.twitter.com/Yj2X8XkzDi — Alexey Navalny (@navalny) 22 января 2020 г.

Напомним знаменитый анекдот:

— Алло, это прачечная?

— Х**чечная! Это Министерство культуры.

Публикация Алексея Навального вызвала множество перепостов и комментариев:

Новый министр культуры России Ольга Любимова.

🧐Училась в православной гимназии, работала в информационном агенстве РПЦ.

Оно и видно. pic.twitter.com/GSLt5mjXuS — Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) 22 января 2020 г.

Она отозвала прокатное удостоверение «смерти сталина». Зато смешная футболка — Alexey Navalny (@navalny) 22 января 2020 г.

хм. анекдот про прачечную все-таки о невежестве, а не о мате. хорошо, что живой человек, спокойно относящийся к живому русскому языку министром культуры для разнообразия стал, уж всяко лучше предыдущего, который с любыми проявлениями жизни воевал — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 22 января 2020 г.

Наконец то хоть один министр прямо сказал, что он о нас думает. А то сопли разводят-денег нет, но вы держитесь, мол — Leonid (@leonidslucki) 22 января 2020 г.

Знакомьтесь, новый министр культуры Ольга Любимова



Шарит за мемы! pic.twitter.com/WSfZ7xzSPj — Рифмы и Панчи 🎄 (@Rhymeslive) 22 января 2020 г.

Любопытный факт, но прадед Любимовой, актер Василий Качалов - тот самый человек, собаке которого Есенин посвятил знаменитое: "Дай, Джим, на счастье лапу мне…".