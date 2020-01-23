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"Собаке ее прадеда Есенин писал стихи": острые мемы и шутки про министра культуры РФ

Ольга Любимова

ФОТО: AFP / Scanpix

21 января, президент Владимир Путин назначил Ольгу Любимову министром культуры. Это назначение вызвало невероятный интерес у пользователей Сети. Интернет мгновенно заполнили многочисленные мемы и шутки на эту тему. 

Портал "Комсомольская правда" располагает некоторыми слухами, в которых говорится, что Любимова живет со своими двумя детьми в съемной квартире. Дача в элитном поселке на Николиной горе ремонтировалась всей семьей. Особых хобби у нового министра культуры нет. Женщина полностью увлечена работой.  

Кинокритик и главред журнала "Искусство кино" Антон Долин выразился в положительном смысле.

"Я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишенная фанатизма и, с другой стороны, цинизма современная женщина, которая любит культуру – ну, как минимум, кино", - написал он. 

Лидером по публикации мемов стал русскоязычный Twitter. Пользователи Сети стали активно шутить про снимок министра в футболке с нецензурной надписью. Кроме того, не остался без внимания и блог Любимовой в "Живом журнале". Позже стало известно, что министр его закрыла. 

Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что ранее Любимова работала на телевидении, в том числе на канале "Культура". В 2018 году она возглавила департамент кинематографии министерства культуры. Отмечается, что именно Любимова занималась вопросами выдачи прокатных удостоверений. 

Сенсацию вызвал твитт Алексея Навального:

Напомним знаменитый анекдот:

— Алло, это прачечная?

— Х**чечная! Это Министерство культуры.

Публикация Алексея Навального вызвала множество перепостов и комментариев:

Любопытный факт, но прадед Любимовой, актер Василий Качалов - тот самый человек, собаке которого Есенин посвятил знаменитое: "Дай, Джим, на счастье лапу мне…". 

Ранее Русский TVNET сообщал, что, возможно, новый премьер России писал музыку для Лепса. 

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