"Собаке ее прадеда Есенин писал стихи": острые мемы и шутки про министра культуры РФ

21 января, президент Владимир Путин назначил Ольгу Любимову министром культуры. Это назначение вызвало невероятный интерес у пользователей Сети. Интернет мгновенно заполнили многочисленные мемы и шутки на эту тему.
Портал "Комсомольская правда" располагает некоторыми слухами, в которых говорится, что Любимова живет со своими двумя детьми в съемной квартире. Дача в элитном поселке на Николиной горе ремонтировалась всей семьей. Особых хобби у нового министра культуры нет. Женщина полностью увлечена работой.
Кинокритик и главред журнала "Искусство кино" Антон Долин выразился в положительном смысле.
"Я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишенная фанатизма и, с другой стороны, цинизма современная женщина, которая любит культуру – ну, как минимум, кино", - написал он.
Лидером по публикации мемов стал русскоязычный Twitter. Пользователи Сети стали активно шутить про снимок министра в футболке с нецензурной надписью. Кроме того, не остался без внимания и блог Любимовой в "Живом журнале". Позже стало известно, что министр его закрыла.
Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w— Shumanov Ilya (@veloshum) 22 января 2020 г.
Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что ранее Любимова работала на телевидении, в том числе на канале "Культура". В 2018 году она возглавила департамент кинематографии министерства культуры. Отмечается, что именно Любимова занималась вопросами выдачи прокатных удостоверений.
Сенсацию вызвал твитт Алексея Навального:
Новая министр культуры России. Никогда ещё знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни pic.twitter.com/Yj2X8XkzDi— Alexey Navalny (@navalny) 22 января 2020 г.
Напомним знаменитый анекдот:
— Алло, это прачечная?
— Х**чечная! Это Министерство культуры.
Публикация Алексея Навального вызвала множество перепостов и комментариев:
Новый министр культуры России Ольга Любимова.— Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) 22 января 2020 г.
🧐Училась в православной гимназии, работала в информационном агенстве РПЦ.
Оно и видно. pic.twitter.com/GSLt5mjXuS
Она отозвала прокатное удостоверение «смерти сталина». Зато смешная футболка— Alexey Navalny (@navalny) 22 января 2020 г.
хм. анекдот про прачечную все-таки о невежестве, а не о мате. хорошо, что живой человек, спокойно относящийся к живому русскому языку министром культуры для разнообразия стал, уж всяко лучше предыдущего, который с любыми проявлениями жизни воевал— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 22 января 2020 г.
да ладно pic.twitter.com/osre45amRp— Алхимик Московский (@AllhimikRu) 22 января 2020 г.
Наконец то хоть один министр прямо сказал, что он о нас думает. А то сопли разводят-денег нет, но вы держитесь, мол— Leonid (@leonidslucki) 22 января 2020 г.
Знакомьтесь, новый министр культуры Ольга Любимова— Рифмы и Панчи 🎄 (@Rhymeslive) 22 января 2020 г.
Шарит за мемы! pic.twitter.com/WSfZ7xzSPj
Любопытный факт, но прадед Любимовой, актер Василий Качалов - тот самый человек, собаке которого Есенин посвятил знаменитое: "Дай, Джим, на счастье лапу мне…".
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